Yengesine tecavüzden yargılanan ünlü jokeyin cezası belli oldu!

Uğur P. (28) ile Erhan G. (26) ve jokey Sercan Ç.'ye (27) tecavüz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından aldıkları hapis cezasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımışlardı. 3 jokeyin tutuklanmasına karar veren 20. Ceza Dairesi, sanıklara toplam 61 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre 3 jokeyin spor hayatını bitiren olay, İstanbul Bakırköy'de 2016 Mayıs'ında iddialara göre şöyle yaşandı.

YENGESİNE TECAVÜZ İDDİASI

Uğur P.'nin İzmir'de yaşayan ağabeyi Nadir P.'nin eşi N.P. İstanbul'a geldi. N. P., Uğur P.'nin evine gitti. Bir süre sonra evde bulunan Uğur P. jokey arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G. kar maskeleri takarak genç kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Uğur P.'nin talimatıyla iki jokey kendi odalarına çekildi. Alkollü olan Uğur P., genç kadına tecavüz etti.

SOKAKTA YARDIM İSTEDİ

Bir süre sonra 3 jokeyin ellerinden kurtulan N.P. yolda gördüğü bir kişiden yardım istedi. Sokaktan geçen bir kadın ise polise ihbarda bulundu. Uğur P.'nin sokakta genç kadına tokat atması sonucu çevredekilerin tepkisi üzerine jokeyler N. P.'yi bırakarak ayrıldı.