Yeni akım kaş rengi açma! Hande Erçel de modaya uyunca...

Son döneme yeni bir akım damgasını vurdu. Kaş ağartma, kaşların rengini tamamen kaldırma, kaş aydınlatması gibi anlamlara gelen 'Eyebrow bleaching' akımı hem TikTok'ta hem de ünlüler arasında moda...

Özellikle moda defilelerinde modellere uygulanan bu tarza ünlüler de özendi. Kim Kardashian'dan Bella Hadid'e kadar pek çok ünlünün uyduğu akıma Hande Erçel de katıldı.

Hande Erçel yok gibi kaşlarıyla bir selfie çekip paylaşınca sosyal medya ikiye bölündü. İşte Erçel'in o görüntüsü...