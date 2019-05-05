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Yeni aldığı sıfır motoru çalındı, görüntüleri izleyince şoke oldu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.05.2019 10:45 | Son Güncelleme

Bursa’da yaşayan Oğuzhan Sarıkaya, yeni aldığı motosikletine plaka taktıramadan çaldırdı. 13 bin lira değerindeki motorun kredisini hala ödediğini belirten Sarıkaya, “Adeta dedektif gibi bu işin peşine düştüm. Güvenlik kameralarına ulaştım. Şahsın rahatlığı beni şoke etti” dedi.

Yeni aldığı sıfır motoru çalındı, görüntüleri izleyince şoke oldu

Olay, Kiremitçi Mahallesi Kaya Sokak’ta meydana geldi. Bursa’ya yeni taşınan Oğuzhan Sarıkaya, motosiklet almaya karar verdi. Kredi çekerek 13 bin TL değerindeki Racing RN 180 model aracı satın aldı fakat, daha plaka işlemlerini yaptıramadan oturduğu evin önünden motoru çalındı.

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Emniyet güçlerine haber veren Sarıkaya, diğer yandan bir dedektif gibi kamera görüntülerinin peşine düştü. Görüntüleri izleyen Sarıkaya, şüpheli şahsın sabah saatlerinde geldiğini, bir süre direksiyon kilidini kırmaya çalıştığını ve ardından ayrıldığını fark etti. Yarım saat sonra geri gelen hırsız bu sefer kilidi kırmayı başardı ve motoru çalarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.

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'MOTOSİKLET KREDİSİNİN 3 YILLI DAHA DURUYOR'

Mağdur Oğuzhan Sarıkaya, “Plakası olmadığı için benim rahatlıkla binemediğim motoruma hırsızlar rahatlıkla binip ayrılıyor. Alt cadde dahil bütün kamera kayıtlarına ulaştım. Fakat 1 ay geçmesine rağmen bir sonuç alamadık. Motoru kredi çekerek almıştım. 5 taksiti ödedim, hala 3 yıl ödemem gerekiyor" dedi.

MAHALLELİ ZİNCİR TAKMAYA BAŞLADI

Merkezi bir yerde oturduğunu belirten Sarıkaya, “Daha önceleri ben dahil bu sokakta motorlarımıza zincir takmıyorduk. Yaşanan bu olaydan sonra mahalleli motorlarına zincir takarak tedbir almaya başladı” şeklinde konuştu.

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HIRSIZA SESLENDİ

Motosikletini çalan kişiye seslenen Oğuzhan Sarıkaya, “Hırsıza seslenmek istiyorum. Motorumu bir an önce geri getirsin. Uyku düzenim bozuldu. Ben bu motoru bir şekilde bulacağım. Emniyet güçlerimize güveniyorum. 3 yıl daha borcunu ödemek zorundayım, unutabileceğim bir hadise değil” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Motor hırsız bursa

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