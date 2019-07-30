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Yeni aldıkları otomobilin sevinci iki saat sürdü

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GÜNDEM  | 30.07.2019 00:53 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni aldıkları otomobille yemeğe giden aile ölümden döndü. Seyir halindeyken alev alan araç, ailenin gözleri önünde yandı.

Yeni aldıkları otomobilin sevinci iki saat sürdü

Olay, İskenderun ilçesi Belen yolunda meydana geldi. İskenderun’da bir oto galeriden aldıkları yaklaşık 70 bin lira değerindeki 31 KF 350 plakalı otomobille yemeğe giden Mahmut Üzel, ailesi ve arkadaşı Nuri Kayış üniversite kampüs bölgesine geldiklerinde duman kokusu alınca panikle araçtan indi. Otomobil, motorunda çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile adeta alev topuna dönüştü. Haber verilmesi üzerine Belen Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü.

'CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN'

İskenderun-Antakya yolu trafiğe kapanırken, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Polis otomobilin tamamen söndürülmesinin ardından yolu trafiğe açtı.

Otomobil sahibi Mahmut Üzel, "Cana geleceğine mala gelsin. Buna da şükür" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Nuri Kayış ise, otomobili galeriden iki saat önce aldıklarını ve Belen’e yemek yemek için yola çıktıklarını anlatarak, otomobilin bir anda alev aldığını söyledi. (İHA)

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