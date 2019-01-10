Yeni Alien oyunu internette tepki topladı

Daha önce gelen söylenti boyutundaki bilgilerde, bu oyunun 2014’te satışa sunulan hayatta kalma korku oyunu Isolation’ın devamı olduğundan söz ediliyordu. Yeni oyunun PR şirketi FortySeven ise, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ve Blackout’un bir devam oyunu olmadığını açıkladı.

Asıl hayal kırıklığı yaratan durum ise, bu yeni oyunun akıllı mobil platformlar için geliştiriliyor olması. Çünkü pek çok hayran, bunu yeni nesil konsollar ve PC platformu için hazırlanan bir AAA oyun olarak bekliyordu. Mobil olduğu anlaşılınca da sosyal medya platformları aracılığıyla pek çok eleştiri mesajı paylaşıldı. Bunlar arasında belki de en ilginci, aşağıdaki ekran görüntüsündeki mesaj oldu. RandomAnimator nikli Twitter kullanıcısı şöyle yazmış:

“Diablo hayranlarının nasıl hissettiğini anlıyorum. Bunun için AlienBlackout’a teşekkürler. Biz, Alien hayranları olarak acınızı biliyoruz.”

Bilmeyenler için, kısa süre önce Blizzard firması da yeni Diablo oyununu tanıtmış, ama oyunun mobil platformlar için hazırlandığı söylenenince büyük hayal kırıklığına yol açmıştı.

Blackout, iOS ve Android için 24 Ocak’tan itibaren indirilebilir olacak.

Bu arada, Cold Iron stüdyosunun şu an PC ve konsollar için Alien evrenini temel alan bir online shooter üzerinde çalıştığını da hatırlatalım.

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