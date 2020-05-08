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Yeni araştırmalara göre koronavirüs cinsel ilişki yoluyla bulaşabiliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Uzmanlar, koronavirüsten korunmak için erkeklere sevişmekten kaçınmalarını ya da virüsün yayılmasını önlemek için prezervatif takmalarını öneriyor.

Yeni araştırmalara göre koronavirüs cinsel ilişki yoluyla bulaşabiliyor

Çinli bilim insanları, 38 koronavirüs hastasının sperm örneklerini analiz etti. Hastaların 23 tanesi iyileşmiş kalan 15 hasta ise hala hastanede. Erkeklerin %16’sının yani 6 erkeğin sperm örneklerinde koronavirüsüne neden olan SARS-CoV-2 virüsü vardı ve bu 6 erkekten ikisi hastalığı atlatmıştı. Bilim insanları virüsün testislerde daha uzun süre hayatta kaldığını ve böylece de cinsel ilişki yoluyla yayılabileceğini söylüyor.

Dr. Shixi Zhang, “SARS-CoV-2'nin iyileşen bir hastanın sperminde hayatta kalması başkalarına bulaşma olasılığını koruyor. Eğer daha geniş çaplı araştırmalar koronavirüsün cinsel ilişki yoluyla yayıldığını gösterirse iyileşen erkeklere ilişkiden kaçınmaları ya da prezervatif kullanmaları teşvik edilmelidir.” dedi.

KORONAVİRÜS NE KADAR SÜRE HAYATTA KALIYOR?

Sheffield Üniversitesi'nde çalışan Androloji Profesörü Prof Allan Pacey şunları söyledi: “Koronavirüs bulaşan hastaların %16’sının sperm örneklerinde koronavirüse sebep olan SARS-CoV-2 virüsü tespit edilmiştir. Bu kesin olarak doğrulanmamış olmasına rağmen, enfeksiyonun cinsel temas yoluyla yayılma olasılığını ortaya çıkarır. Ancak, Covid-19'a neden olan virüsün bazı erkeklerin menisinde bulunmasına şaşırmamalıyız, çünkü bu Ebola ve Zika gibi diğer birçok virüs türünde görülmüştür.”
Diğer bilim insanları araştırmanın yeni önemli soruları gündeme getirdiğini söyledi.

Edinburgh Üniversitesi çalışan ve Endokrinoloji Derneği üyesi Profesör Richard Sharpe şunları söyledi: “Bir hastanede Covid-19 enfeksiyonu teşhisi konmuş birkaç erkeğin sperm örneklerinde Covid-19 virüsü de bulundu.”

“Virüs sadece aktif olarak virüs enfekte olmuş erkeklerde değil iyileşme sürecinde olan erkeklerde de bulundu. Bu bulgu, iyileşme sürecinde olsa da Covid-19’un cinsel ilişki yoluyla bulaşma olasılığını arttırıyor.”

Ayrıca virüsün yayılmasını önlemek için, virüsün sperm örnekleri içinde ne kadar süre hayatta kaldığını öğrenmenin öncelik olması gerektiğini belirtti.


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