Yeni aşkı kızı Yasmin Erbil ile aynı yaşta! Mehmet Ali Erbil çocuklarından tepki gördü mü?

Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan sosyal medyadan aşklarını ilan ettikten sonra yaş farkıyla gündeme geldi. Mehmet Ali Erbil'in yanına taşındığını açıklayan Gülseren Ceylan "Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" dedi. Kendisinden 40 yaş küçük Erbil ile mutlu olduğunu söyleyen genç kadını ise ailenin istemediği iddia edildi.

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin şovmene "Evlenemezsin, kardeş falan da istemiyorum" çıkışında bulunduğu söyleniyordu. Mehmet Ali Erbil bu iddialara "Onların bir tek istekleri benim mutlu olmam Ali Sadi bile alıştı valla" dedi.

Gülseren Ceylan ise "Bana alıştılar zaten çocukları ara sıra geliyor geldiklerinde de sohbet ediyoruz" dedi.

Erbil kızı Yasmin Erbil ile ilgili de "Ben onun ilişkisine nasıl saygı duyuyorsam o da saygı duyuyor" dedi.

