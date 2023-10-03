MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeni aşkı kızı Yasmin Erbil ile aynı yaşta! Mehmet Ali Erbil çocuklarından tepki gördü mü?

Yeni aşkı kızı Yasmin Erbil ile aynı yaşta! Mehmet Ali Erbil çocuklarından tepki gördü mü?

03.10.2023 09:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisine, doğum gününde evlilik teklifinde bulundu. Kızı Yasmin Erbil ile aynı yaşta olan Gülseren Ceylan'ı ise Erbil'in çocuklarının istemediği iddia edildi. Mehmet Ali Erbil bu iddialara bakın ne yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan sosyal medyadan aşklarını ilan ettikten sonra yaş farkıyla gündeme geldi. Mehmet Ali Erbil'in yanına taşındığını açıklayan Gülseren Ceylan "Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" dedi. Kendisinden 40 yaş küçük Erbil ile mutlu olduğunu söyleyen genç kadını ise ailenin istemediği iddia edildi.

dfdfd

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin şovmene "Evlenemezsin, kardeş falan da istemiyorum" çıkışında bulunduğu söyleniyordu. Mehmet Ali Erbil bu iddialara "Onların bir tek istekleri benim mutlu olmam Ali Sadi bile alıştı valla" dedi.

Yeşilçam'ın cesur kadını son haliyle şaşırttı Yeşilçam'ın cesur kadını son haliyle şaşırttı

Gülseren Ceylan ise "Bana alıştılar zaten çocukları ara sıra geliyor geldiklerinde de sohbet ediyoruz" dedi.

Erbil kızı Yasmin Erbil ile ilgili de "Ben onun ilişkisine nasıl saygı duyuyorsam o da saygı duyuyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barcelona Dance Award 2023'de büyük başarı!Barcelona Dance Award 2023'de büyük başarı!
Dilan Polat'ın avukatı canlı yayında ödedikleri vergiyi açıkladı! Sunucular şoke olup "Az" dediDilan Polat'ın avukatı canlı yayında ödedikleri vergiyi açıkladı! Sunucular şoke olup "Az" dedi
Fermuarını göbeğine kadar indirdi! Olay tarzıyla dikkat çektiFermuarını göbeğine kadar indirdi! Olay tarzıyla dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil sevgilisi yaşında ali erbil gününde

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.