Mynet Trend

Yeni Assassin's Creed oyunu Viking temalı olabilir

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 07.04.2019 07:27 | Son Güncelleme

Ubisoft, bir sonraki Assassin's Creed oyununun 2020 yılından önce piyasaya sürülmeyeceğini duyurmuştu ancak yeni oyunla ilgili iddialar şimdiden başlamış durumda.

Yeni Assassin's Creed oyunu Viking temalı olabilir

AlifMorrisonudin isimli bir Assassin's Creed Wiki üyesi, The Division 2'de denk geldiği bir posterden yeni oyunun Viking temalı olacağı sonucunu çıkarmış. Şimdiden Reddit'i de heyecanlandırmış olan bu poster, serinin yeni oyununa dair birtakım ipuçları içeriyor olabilir gerçekten de.

Bunların başında posterin en üst kısmında yer alan "Valhalla" ibaresi geliyor. Ayrıca posterde yer alan askerin Viking görünümlü olması da önemli bir ayrıntı. Fakat serinin hayranlarını heyecanlandıran esas kısım posterdeki askerin elinde tuttuğu küre şekilli nesne. Bu nesne seride çok önemli bir yer tutan Apples of Eden'a çok benziyor.

fragtist

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Xbox, PlayStation ve Nintendo soruşturma altındaXbox, PlayStation ve Nintendo soruşturma altında
AB Komisyonu Steam bölgesel kısıtlamaları için Valve'a soruşturma açtıAB Komisyonu Steam bölgesel kısıtlamaları için Valve'a soruşturma açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Assassin’s Creed valhalla

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Din işlerinden sorumlu sekreterin pozları ülkeyi karıştırdı!

Din işlerinden sorumlu sekreterin pozları ülkeyi karıştırdı!

Bahçeli'ye tepki: Biz terörist miyiz?

Bahçeli'ye tepki: Biz terörist miyiz?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xbox, PlayStation ve Nintendo Birleşik Krallık'ta soruşturma altında

Xbox, PlayStation ve Nintendo soruşturma altında

AB Komisyonu Steam bölgesel kısıtlamaları için Valve'a soruşturma açtı

AB Komisyonu Steam bölgesel kısıtlamaları için Valve'a soruşturma açtı

2019 BAFTA oyun ödülleri verildi: God of War yine başı çekiyor!

2019 BAFTA oyun ödülleri verildi: God of War yine başı çekiyor!

Amazon, binlerce uyduyla bütün dünyaya internet götürmeyi hedefliyor!

Amazon, binlerce uyduyla bütün dünyaya internet götürmeyi hedefliyor!

Shazam, Lego DC Super-Villains’taki yerini aldı

Shazam, Lego DC Super-Villains’taki yerini aldı

The Division 2 – Dark Hours çıkış tarihi belli oldu

The Division 2 – Dark Hours çıkış tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.