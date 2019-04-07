Yeni Assassin's Creed oyunu Viking temalı olabilir

AlifMorrisonudin isimli bir Assassin's Creed Wiki üyesi, The Division 2'de denk geldiği bir posterden yeni oyunun Viking temalı olacağı sonucunu çıkarmış. Şimdiden Reddit'i de heyecanlandırmış olan bu poster, serinin yeni oyununa dair birtakım ipuçları içeriyor olabilir gerçekten de.

Bunların başında posterin en üst kısmında yer alan "Valhalla" ibaresi geliyor. Ayrıca posterde yer alan askerin Viking görünümlü olması da önemli bir ayrıntı. Fakat serinin hayranlarını heyecanlandıran esas kısım posterdeki askerin elinde tuttuğu küre şekilli nesne. Bu nesne seride çok önemli bir yer tutan Apples of Eden'a çok benziyor.



