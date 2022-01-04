Yeni başlangıçlar arayanlar için şifalı bir lezzet: Amasya'dan çatal çorba tarifi

Amasya'nın yanı sıra Tokat, Kırşehir, Çorum gibi şehirlerde de yapılan yöresel lezzet çatal çorba, çocukların öğünlerinde besleyici bir rol oynuyor. Protein değeri yüksek bakliyatların kullanıldığı bu çorba, yine aynı yörede doyuruculuğu sebebi ile ana yemek olarak da tüketilebiliyor. Her evde bulunabilen ekonomik malzemelerle, kış sofralarında farklılıklar yaratmak isteyenlerin seveceği çatal çorba tarifi sizlerle...

ÇATAL ÇORBA TARİFİ

MALZEMELER

1 çay bardağı haşlanmış yarma (aşurelik buğday)

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 orta boy kuru soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı tercihen acı biber salçası

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı kadar eritilmiş tereyağı

5 su bardağı su (Hazırda varsa et suyu veya tavuk suyu da kullanabilirsiniz.)

HAZIRLANIŞI