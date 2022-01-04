Yeni başlangıçlar arayanlar için şifalı bir lezzet: Amasya'dan çatal çorba tarifi

Amasya'nın yanı sıra Tokat, Kırşehir, Çorum gibi şehirlerde de yapılan yöresel lezzet çatal çorba, çocukların öğünlerinde besleyici bir rol oynuyor. Protein değeri yüksek bakliyatların kullanıldığı bu çorba, yine aynı yörede doyuruculuğu sebebi ile ana yemek olarak da tüketilebiliyor. Her evde bulunabilen ekonomik malzemelerle, kış sofralarında farklılıklar yaratmak isteyenlerin seveceği çatal çorba tarifi sizlerle...
MALZEMELER
1 çay bardağı haşlanmış yarma (aşurelik buğday)
1 çay bardağı yeşil mercimek
1 orta boy kuru soğan
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı tercihen acı biber salçası
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı kadar eritilmiş tereyağı
HAZIRLANIŞI
İlk olarak 1 çay bardağı yeşil mercimeği ayıklayıp iyice yıkayın.
Orta boy bir tencerenin içerisine yıkadığınız yeşil mercimeği alın.
Üzerine 5 su bardağı soğuk suyu ekleyin.
Orta ateşte yeşil mercimeği kaynamaya bırakın.
Yarım saat boyunca kaynayan yeşil mercimeklerin içerisine önceden haşladığınız yarmayı ilave edin.
Yeşil mercimekler ve yarmanın lezzetleri birbirleriyle karışsın diye 3 dakika daha kaynatın.
Ocağın altını kısın ve çorbanın lezzetini verecek olan sos için hazırlık yapın.
1 adet orta boy kuru soğanı ince ince, yemeklik olarak doğrayın. (Rendeleyebilirsiniz.)
Bir sos tavası ya da küçük boy teflon tencerenin içerisine doğradığınız soğanları ekleyin.
Tereyağını tavanıza ekleyin ve tavayı ocağa alın.
Soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.
Ardından 1 çorba kaşığı domates salçası ve 1 çorba kaşığı biber salçasını ilave edin.
Salçayla kavurduğunuz soğanların içerisine 1 tatlı kaşığı kuru nane ve yarım çay kaşığı karabiber atın.
Hafifçe kokusu çıkan salçalı sosunuzu kaynamakta olan tencerenin içine ilave edin.
Tuzunu attıktan sonra tüm lezzetler birbirine karışsın diye 2 dakika daha kaynatıp altını söndürün.
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