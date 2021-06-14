Yeni başlayanlar için bas gitar nasıl tutulur?

Bas gitar çalmaya karar verdiyseniz uzun bir maratona başlıyorsunuz demektir. Bu maratonun ilk ayağı, bas gitarın doğru şekilde tutulmasıdır.
1. Adım: Bacağınızın Üzerine Yerleştirin: Gitarın altındaki eğimli kısmı sağ bacağınızın üzerine yerleştirerek sabitleyin.
2. Adım: Sağ Kolunuzu Yerleştirin: Sağ kolunuzu parmaklarınızın tellere ulaşabileceği şekilde gitarın üzerindeki bombeli bölüme yerleştirin.
3. Adım: Baş Parmağınızı Yerleştirin: Sol elinizin baş parmağını, sapın arka kısmındaki şeridin üzerine koyun. Çalma esnasında baş parmak karşı taraftan görülmemelidir.
4. Adım: Parmaklarınızı Yerleştirin: Diğer parmaklarınızı gitar terllerinin üzerine yerleştirerek gitarın sapını kavrayın.
Öğrendiğiniz her yeni şey sonrasında enstrümanınızı daha çok seveceksiniz.
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