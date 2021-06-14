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Yeni başlayanlar için bas gitar nasıl tutulur?

14.06.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enstrüman çalmak ve sahnede olma hayaliyle bile birçok kişiyi kendine çeken bir arzu haline gelebilir. Ancak bunun için oldukça zor ve uzun bir yol vardır. Bunun ilk kuralı da enstrümanı doğru tutmaktır. Bas gitarın da nasıl tutulması gerektiğini bilmek önem taşır. İşte bas gitar çalmak isteyen kişiler için gitarın nasıl tutulması gerektiğine dair bilgiler...

Bas gitar çalmaya karar verdiyseniz uzun bir maratona başlıyorsunuz demektir. Bu maratonun ilk ayağı, bas gitarın doğru şekilde tutulmasıdır.

1. Adım: Bacağınızın Üzerine Yerleştirin: Gitarın altındaki eğimli kısmı sağ bacağınızın üzerine yerleştirerek sabitleyin.

2. Adım: Sağ Kolunuzu Yerleştirin: Sağ kolunuzu parmaklarınızın tellere ulaşabileceği şekilde gitarın üzerindeki bombeli bölüme yerleştirin.

3. Adım: Baş Parmağınızı Yerleştirin: Sol elinizin baş parmağını, sapın arka kısmındaki şeridin üzerine koyun. Çalma esnasında baş parmak karşı taraftan görülmemelidir.

4. Adım: Parmaklarınızı Yerleştirin: Diğer parmaklarınızı gitar terllerinin üzerine yerleştirerek gitarın sapını kavrayın.

  • Parmak uçları, tellere dik olarak basmalı ve aynı anda birden fazla tele dokunmamalıdır.

Öğrendiğiniz her yeni şey sonrasında enstrümanınızı daha çok seveceksiniz.

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Gitar
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