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Yeni Batman Arkham oyunu mu geliyor?

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TEKNOLOJİ  | 24.09.2019 09:19 | Son Güncelleme

Batman Arkham serisinin yaratıcılarından olan WB Montreal sonunda sessizliğini bozdu.

Yeni Batman Arkham oyunu mu geliyor?

21 Eylül Cumartesi günü Batman karakterinin 80. yaş günü kutlandı. Bob Kane ve Bill Finger’ın çizgi roman karelerinde hayat verdiği karakter ilk olarak 21 Eylül 1939 yılında ortaya çıkmıştı.

Aradan geçen yıllar içerisinde DC Comics’in en gözde ve popüler süper kahramanlarından biri olan Batman defalarda beyaz perdeye uyarlandı. Belki de en çok filmi çekilen süper kahraman olan Batman, oyun sektöründe de hayli popüler isimlerden biri haline geldi.

Özellikle Batman Arkham serisiyle pek çok oyun severin gönlüne tahta kuran Kara Şövalye, önümüzdeki dönemde bir kez daha PC ve konsollarımıza konuk olabilir.

2015 yılından beri yani son Batman Arkham oyunundan bu yana sessizliğini koruyan WB Montreal geçtiğimiz gün Batman’in 80. yılına özel bir tweet attı. Bahse konu tweet’e aşağıdan göz atabilirsiniz.

Tweet içerisinde yer alan videoda Court of Owls ve Ra’s al Ghul’u işaret eden semboller yer alıyor. Bu durum da yeni Batman Arkham oyunun geliştirildiği ve konunun da iki tarikat üzerine şekillendirildiğini gösteriyor.

En azından atılan tweet sonrası yeni Batman Arkham oyunu ile ilgili söylentiler bu yönde. Elbette henüz resmi bir açıklamanın olmadığını da hatırlatmamız gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Batman Arkham

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