Yeni Batman: Robert Pattinson

Hollywood uzun süredir aradığı yeni Batman'ini nihayet buldu.

Son 'Batman' Ben Affleck'in yeni filmde rol almayacağını açıklamasının ardından sorulmaya başlayan "Yeni Batman kim olacak?" sorusunun cevabı belli oldu.

Yönetmenliğini Matt Reeves'in üstleneceği ve 25 Haziran 2021'de gösterime girecek yeni solo Batman filminde 'Kara Şövalye'yi Twilight serisinde 'Vampir Edward' rolüyle adını duyuran Robert Pattinson canlandıracak.

Robert Pattinson bugünlerde, 'Dark Knight' serisi, Inception ve Interstellar gibi filmlerin usta yönetmeni Christopher Nolan'ın yeni filmini çekimleri başlamak üzere sette çıkmaya hazırlanıyor.



