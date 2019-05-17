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Yeni Batman: Robert Pattinson

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 17.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Mat Reeves'in yapacağı ve 25 Haziran 2021'de vizyona girecek yeni Batman filminde esfanevi süper kahramanı Twilight serisiyle adını duyuran Robert Pattinson canlandıracak.

Yeni Batman: Robert Pattinson

Hollywood uzun süredir aradığı yeni Batman'ini nihayet buldu.

Son 'Batman' Ben Affleck'in yeni filmde rol almayacağını açıklamasının ardından sorulmaya başlayan "Yeni Batman kim olacak?" sorusunun cevabı belli oldu.

Yönetmenliğini Matt Reeves'in üstleneceği ve 25 Haziran 2021'de gösterime girecek yeni solo Batman filminde 'Kara Şövalye'yi Twilight serisinde 'Vampir Edward' rolüyle adını duyuran Robert Pattinson canlandıracak.

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Robert Pattinson bugünlerde, 'Dark Knight' serisi, Inception ve Interstellar gibi filmlerin usta yönetmeni Christopher Nolan'ın yeni filmini çekimleri başlamak üzere sette çıkmaya hazırlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Robert Pattinson Batman

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