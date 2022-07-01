Yeni bekar Shakira ihanetin acısını çabuk unuttu! İspanya'da yakışıklıyla görüntülendi

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile dünya yıldızı Shakira, 12 yıllık ilişkilerini sonlandırdı.

Şok ayrılığının ardından salı günü yakışıklı bir arkadaşı ve oğlu Milan ile İspanya'da sörf yapmaya giden Shakira'nın mutluluğu dikkat çekti.

45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, uzun buklelerini ıslak dalgalarla şekillendirirken siyah ve kırmızı bir dalgıç giysisiyle iddialı vücudunu sergiledi.

Shakira, sörf tahtasında oturup arkadaşlarıyla ve dalgalar arasında sörf yapmak arasında iri yarı gizemli bir adamla sohbet ederken gülümsemeden duramadı.



SHAKİRA'NIN SERVETİ 300 MİLYON EURO

3 Grammy ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın, serveti merak konusu olmuştu.. Forbes'a göre yatırımları ve gayrimenkul gelirleri olan Shakira'nın bireysel serveti 300 milyon euro. Dünyanın önemli yerlerinde mülkü olan Shakira'nın bir de Bahamalar'a adası var.

