Yeni bir hayat için o ülkeye gitti, mahsur kaldı! Yasal çıkmazda...

59 yaşındaki İngiliz John Murphy yaşamını sürdürmek üzere BAE'ye taşındı. Ancak 10 yıl önce bir otel güvenlik görevlisiyle yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına alındı.

Cezaevindeyken de ev sahibi kirayı ödemediği için dava açtı ve açılan dava sonucunda talihsiz adamın eşyalarına el konuldu ve seyahat yasağı verildi. Murphy beraat etse de hem ülkeyi terk edemiyor hem de çalışamıyor.

"AVM TUVALETİNDE YIKANIYOR"

Murphy, üç haftadır metro vagonlarında uyuduğunu ve alışveriş merkezlerinin tuvaletlerinde yıkandığını anlattı. "Günlerdir yemek yemedim. Aynı kıyafetlerle dolaşıyorum ve sağlığım hızla bozuluyor" dedi.

Detained in Dubai" adlı kuruluşun CEO'su Radha Stirling de "John beraat etti fakat aradan on yıl geçmesine rağmen hala sokaklarda aç, kanser için tedavisiz bırakılmış durumda. Bu, borcu suç sayan ve insanları yoksulluk döngüsüne hapseden sistemin bir sonucu. Ne ülkeyi terk etmesine izin veriyorlar ne de tutukluyorlar. Onu göz göre göre ölüme terk ediyorlar."