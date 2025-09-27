Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yeni bir hayat için o ülkeye gitti, mahsur kaldı! Yasal çıkmazda...

Birleşik Arap Emirlikleri'nde hayat kurmadan önce İngiliz ordusunda görev yapan 59 yaşındaki John Murphy isimli adam, ülkeden çıkamadığını, evsiz kaldığını ve kanser tedavisinin de reddedildiğini söyledi.

Yeni bir hayat için o ülkeye gitti, mahsur kaldı! Yasal çıkmazda...

59 yaşındaki İngiliz John Murphy yaşamını sürdürmek üzere BAE'ye taşındı. Ancak 10 yıl önce bir otel güvenlik görevlisiyle yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına alındı.

Yeni bir hayat için o ülkeye gitti, mahsur kaldı! Yasal çıkmazda... 1

Cezaevindeyken de ev sahibi kirayı ödemediği için dava açtı ve açılan dava sonucunda talihsiz adamın eşyalarına el konuldu ve seyahat yasağı verildi. Murphy beraat etse de hem ülkeyi terk edemiyor hem de çalışamıyor.

"AVM TUVALETİNDE YIKANIYOR"

Murphy, üç haftadır metro vagonlarında uyuduğunu ve alışveriş merkezlerinin tuvaletlerinde yıkandığını anlattı. "Günlerdir yemek yemedim. Aynı kıyafetlerle dolaşıyorum ve sağlığım hızla bozuluyor" dedi.

Yeni bir hayat için o ülkeye gitti, mahsur kaldı! Yasal çıkmazda... 2

Detained in Dubai" adlı kuruluşun CEO'su Radha Stirling de "John beraat etti fakat aradan on yıl geçmesine rağmen hala sokaklarda aç, kanser için tedavisiz bırakılmış durumda. Bu, borcu suç sayan ve insanları yoksulluk döngüsüne hapseden sistemin bir sonucu. Ne ülkeyi terk etmesine izin veriyorlar ne de tutukluyorlar. Onu göz göre göre ölüme terk ediyorlar."

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üç genç kadın canlı yayında vahşice öldürüldü! Üç genç kadın canlı yayında vahşice öldürüldü!
Trump, TikTok kararnamesini imzaladıTrump, TikTok kararnamesini imzaladı

Anahtar Kelimeler:
Dubai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.