Yeni Bond kızı için heyecanlandıran isimler

Önce Bond kim olacak sorusunun cevabı arandı. Yanıtı bir kez daha Daniel Craig oldu, sonrasında 25’inci Bond filminin yönetmeni kim olacak sorusu çıktı ortaya. Cary Fukunaga Bond 25 için yönetmen koltuğuna oturdu. Sırada ise 007’nin vazgeçilmez karakterlerinden Bond kızı kim olacak sorusu kulislerde aldı başını gitti. Uzun süre bu soruyla ilgili en ufak bir ipucu dahil ortaya çıkmazken, geçtiğimiz gün heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Her Bond filminin vazgeçilmez karakteri “Bond Kızı” için, iki aktrisin ismi kulislere bomba gibi düştü. İsimlerden biri Oscar’lı oyuncu Emma Stone, diğeri ise son dönemin yükselen ismi Dakota Johnson.

Son olarak Suspiria’nın yeniden çevriminde izlediğimiz Dakota Johnson ve Zombieland’in devam filmi Zombieland: Double Tap’e katıldığını açıklayan Emma Stone cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. İkilinin ve Bond serisinin hayranları gelecek olan haberi sabırsızlıkla beklemekte.

Bond 25 filmiyle ilgili şimdiye kadar bildiklerimiz; serinin önceki filminde rol alan Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw ve Naomie Harris’i yeniden göreceğimiz. Yönetmen koltuğuna oturan Cary Fukunaga geçtiğimiz günlerde yeni James Bond filmiyle ilgili Casino Royal gibi James Bond’un daha insani ve kırılgan yönlerini gösterecek şekilde aktarmak istediğini açıklamıştı.



