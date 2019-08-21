Yeni Casper Nirvana C400 satışa çıkıyor!

Casper, yeni dizüstü bilgisayarı Nirvana C400’ü piyasaya sürerek ürün gamındaki çeşitliliği arttırmaya devam ediyor. Casper Nirvana C400, hafifliği ile her yere kolay taşınarak kullanıcıya büyük bir kolaylık sağlıyor. Hafifliğinin yanı sıra Full HD ekranı ve metal yüzeyleriyle de benzerlerinden farklılaşan C400, en ince çerçeve tasarımına sahip olan Nirvana modeli olma özelliğini taşıyor.

Tasarım



Yeni dizüstü, ince ve hafif yapısı sayesinde büyük bir kullanım rahatlığı sağlarken, 4.49 mm’lik çerçevesi ile en ince çerçeveye sahip Casper modeli olma özelliğini taşıyor. Full HD ekran kullanan C400 bu özelliğiyle kullanıcıların ekrandaki en ufak ayrıntılara hakim olmasını sağlıyor. Ekran yüzeyinin cam kaplaması ürüne daha canlı ve net görüntü katıyor.

Performans



Casper, Nirvana C400 modelinde Intel Core i3 işlemci kullanıyor. Dizüstü, sahip olduğu işlemci ile ofis ve ev kullanımında her görevi başarıyla yerine getiriyor. Bilgisayar, LP düşük güç tüketimli RAM ve M.2 SSD teknolojisine sahip. Böylece bilgisayarın açılışında, dosyaların açılmasında, bir uygulamadan diğerine geçerken ve yapılan diğer işlemlerde hız ve zaman tasarrufu sağlanıyor.

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