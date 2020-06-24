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Yeni doğan her bebeğe ilk altın Elbistan Belediyesinden

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 24.06.2020 19:08 | Son Güncelleme

Yeni doğan her bebeğe ilk altın Elbistan Belediyesinden

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yeni doğan bebekler için altın hediyesi kampanyası başlatıldı.

Elbistan Belediyesi 1 Temmuz itibarıyla yeni doğan her bebeğe 24 ayar altın hediye edecek.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, beşikten mezara kadar her bireyin gönlüne dokunmayı en ulvi görev olarak bildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Elbistan'da doğan her çocuk, emekleyeceği, koşacağı ve büyüyeceği bu şehirde her an yanında belediyeyi görecek. Bizim sorumluluğumuz, bugünle sınırlı değil. Omuzlarımızda, bu güzel şehrimizin bugünden yarını inşa etmenin, daha mamur hale getirmenin sorumluluğu var. Planlamalarımızla, çocuklarımıza, torunlarımıza 'Elbistanlıyım' derken gurur duyacakları bir medeniyeti, şehri miras bırakacağız."

Yaşanan mutluluklara bir nebze de olsa katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan Gürbüz, "Bu yüzden yeni doğan her bebeğe altın hediye edeceğiz. Böylece, büyüdüğünde bu şehri emanet edeceğimiz çocuklarımıza ilk hediyelerini biz vereceğiz. Uygulamamızı 1 Temmuz itibarıyla başlatacağız." dedi.

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