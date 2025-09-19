Mynet Trend

Yeni evlerine tadilat yapıyorlardı! Duvarı sökünce şaşkına uğradılar! Bakın ne çıktı

Yeni bir ev satın alan çift, tadilat çalışmaları sırasında sürprizle karşılaştı. Duvarın içini açtıklarında şaşkına uğradılar.

Birleşik Krallık'ta yaşayan bir çift, beş yıldır terk edilmiş halde duran bir evi satın aldı. Ev için başlattıkları tadilat çalışmalarında çift, beklenmedik bir durumla karşılaştı.

AGA DÖKME FIRIN ÇIKTI

Evdeki bir duvarı sökerken ilk başta bir şömine kapağına benzettikleri bir şey fark ettiler. Çekiç yardımıyla kaldırmaya başladıklarında, beklediklerinden çok farklı bir manzara ile karşılaştılar. İnce tahtanın arkasından, AGA dökme demir bir fırın ortaya çıktı.

"PAHALI OLABİLİR"

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videoya bazı kullanıcılar fırının çalışıp çalışmadığını merak etti. "Bu tam bir antika ocak, saklayın ve çalıştırın" önerileri geldi. Kullanıcı, "Bu, basit bir dökme demir fırın. Yanındaki ateş çukuruna ne koyarsanız onunla ısınıyor. Elektrik kesintilerinde bile çalışabilen bir sistem. Türüne ve boyutuna göre oldukça pahalı olabilir." diyerek fırını açıkladı.

