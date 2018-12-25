Yeni evli çifte Jason Momoa sürprizi

Kült dizi Game of Thrones’la adını tüm dünyaya duyuran ve sempatik tavırlarıyla ön planda olan Jason Momoa, şu sıralar son filmi Aquaman’in başarıyla yeniden gündeme oturdu. Aquman filminin çekimler, tanıtımları, prömiyeri derken dünyanın dört bir tarafında durmadan koşan Jason Momoa sonunda dinlenmek için tatile çıktı. Tatil için Havai’yi seçen yakışıklı aktör orada da rahat durmadı.

Geçtiğimiz günlerde Havai’nin Oahu Adası’nda hayatını birleştiren Brandon ve Katie çifti, romantik fotoğraflar için güzel adanın sahillerini seçmişti. Düğün fotoğrafları çekimi gerçekleşirken, Jason Momoa da sahilde akşam yürüyüşünü yapıyordu. Çekimi gören Momoa, çifti tebrik etmek için yanlarına gitmeyi ihmal etmemiş. O sırada fotoğrafçı aktöre çekime dahil olmak ister misiniz? diye sorunca, Jason Momoa bu teklifi geri çevirmemiş ve ortaya bu tatlı fotoğraflar çıkmış.





