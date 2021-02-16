Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Tom Cruise ne yaptıysa da önleyemedi! Görevimiz Tehlike filmlerinde değişiklik

Tom Cruise ne yaptıysa da önleyemedi! Görevimiz Tehlike filmlerinde değişiklik

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 16.02.2021 07:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tom Cruise ne yaptıysa da önleyemedi! Görevimiz Tehlike filmlerinde değişiklik

Koronavirüs pandemisi nedeniyle işlerin gecikmesini hiç istemeyen Tom Cruise ne yaptıysa da başarılı olamadı. Görevimiz Tehlike serisinin yeni filmleri için takvim değişikliğine gidildi.

Salgınla birlikte her şeyin değişti günümüzde en çok etkilenen sektörlerden biri de sinema oldu. Görevimiz Tehlike 7 filminin seti için olağanüstü önlemler alan Tom Cruise, pandemi şartlarına uymayanlara gösterdiği sert tepkiyle gündeme gelmişti. İşlerin durmadan ilerlemesini isteyen Tom Cruise bu konuda istediğini alamadı.

Hızlı ve Öfkeli 9 cephesinden gelen haberler çok kötüHızlı ve Öfkeli 9 cephesinden gelen haberler çok kötü

GÖREVİMİZ TEHLİKE FİLMLERİNE TOP GUN ENGELİ

Paramount şu anda "Mission: Impossible 7" ve "Mission: Impossible 8" filmlerinin prodüksiyonlarını bölmeyi planlıyor çünkü Covid-19 gecikmeleri yüzünden plan başarılamadı. Tom Cruise yaşlanmaya meydan okumuş olabilir ama henüz klonlanmayı başaramadı. Bu nedenle, aynı anda birden fazla proje ihtimali, daha yoğun bir takvim geldiği için artık imkânsız. "Mission: Impossible" dünyasında çekimlerin birleşik gecikmeleri ve Paramount’un yakında çıkacak olan "Top Gun: Maverick" çalışmaları nedeniyle bu karar alındı.

Keira Knightley bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'Keira Knightley bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

"Top Gun: Maverick" reklamını yapmak için ara vermek, "Mission: Impossible 8" için zaman dışında herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bu sadece günümüz atmosferinin gerçekliği. Milyon dolarlık filmler ya erteleniyor, ya iptal ediliyor ya da ev sinemasına geliyor. Durumun ne kadar daha süreceği de belirsizliğini koruyor. Bu sebeple, birçok şirket acele etmemeyi seçecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'
Ölüm Vadi'sindeki hareket eden kayalar!Ölüm Vadi'sindeki hareket eden kayalar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Gelen haberler çok kötü

Gelen haberler çok kötü

Thor: Love and Thunder yıldızının işi bitti mi?

Thor: Love and Thunder yıldızının işi bitti mi?

Şirinler çizgi filmiyle ilgili komplo teorileri

Şirinler çizgi filmiyle ilgili komplo teorileri

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

Bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Diğer Haberler

The Matrix 4 hakkında şaşırtan açıklama: 'Aşk filmi olacak'

The Matrix 4 hakkında şaşırtan açıklama: 'Aşk filmi olacak'

Keira Knightley bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Paylaşımı onu ele verdi! Thor: Love and Thunder yıldızının işi bitti mi?

Thor: Love and Thunder yıldızının işi bitti mi?

Geniş Aile Komşu Kızı konusu nedir? Geniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Geniş Aile Komşu Kızı filmi nerede çekildi?

Türk işi aile komedisi: Geniş Aile Komşu Kızı

Olivia Wilde’ı durdurabilene aşk olsun!

Onu durdurabilene aşk olsun!

Paranormal Activity 7, koronavirüs arasını bitirdi! Bomba gibi bir isimle anlaştılar

Aranan isim bulundu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.