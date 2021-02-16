Tom Cruise ne yaptıysa da önleyemedi! Görevimiz Tehlike filmlerinde değişiklik

Salgınla birlikte her şeyin değişti günümüzde en çok etkilenen sektörlerden biri de sinema oldu. Görevimiz Tehlike 7 filminin seti için olağanüstü önlemler alan Tom Cruise, pandemi şartlarına uymayanlara gösterdiği sert tepkiyle gündeme gelmişti. İşlerin durmadan ilerlemesini isteyen Tom Cruise bu konuda istediğini alamadı.

GÖREVİMİZ TEHLİKE FİLMLERİNE TOP GUN ENGELİ

Paramount şu anda "Mission: Impossible 7" ve "Mission: Impossible 8" filmlerinin prodüksiyonlarını bölmeyi planlıyor çünkü Covid-19 gecikmeleri yüzünden plan başarılamadı. Tom Cruise yaşlanmaya meydan okumuş olabilir ama henüz klonlanmayı başaramadı. Bu nedenle, aynı anda birden fazla proje ihtimali, daha yoğun bir takvim geldiği için artık imkânsız. "Mission: Impossible" dünyasında çekimlerin birleşik gecikmeleri ve Paramount’un yakında çıkacak olan "Top Gun: Maverick" çalışmaları nedeniyle bu karar alındı.

"Top Gun: Maverick" reklamını yapmak için ara vermek, "Mission: Impossible 8" için zaman dışında herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bu sadece günümüz atmosferinin gerçekliği. Milyon dolarlık filmler ya erteleniyor, ya iptal ediliyor ya da ev sinemasına geliyor. Durumun ne kadar daha süreceği de belirsizliğini koruyor. Bu sebeple, birçok şirket acele etmemeyi seçecektir.

