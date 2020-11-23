Yeni film yolda... The Predator efsanesi devam ediyor

The Predator yeni bir filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. James Cameron tarafından yaratılan Predator ilk olarak 1987 yılında izleyici karşısına çıkmıştı. Son olarak 2018 yılında Shane Black imzalı bir filmle karşımıza çıkan The Predator’ün yeni macerasını anlatan filmin yönetmenliğini Dan Trachtenberg üstleniyor.

J.J. Abrams’in yapımcılığını üstlendiği 2016 tarihli bilim kurgu / gerilim filmi 10 Cloverfield Lane’le yönetmenlik kariyerine iddialı bir başlangıç yapan Dan Trachtenberg’in çekeceği yeni The Predator filmi, 2019’da hakları The Walt Disney Company’ye geçen karakteri konu eden anlatılara yeni bir alternatif getirecek. 2018 yapımı filmde yaşananları yok sayacak bir film bizi bekliyor.

THE PREDATOR SÖYLENTİLERİ YÖNETMENİ RAHATSIZ ETTİ

Yönetmen Trachtenberg’in ikinci uzun metrajı olacak filme dair detayların gündeme gelmesinden çok memnun olmadığı ortada. Nitekim Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, haberlerin heyecan yaratmasından mutlu olduğunu ama yeni The Predator filmi için hazırladıkları özel duyuru planlarının suya düşmesinin tadını kaçırdığını söylüyor.

Dört yıldır The Predator filmi için çalıştığını söyleyen Trachtenberg, bu süre zarfında Black Mirror ve The Boys dizileri için birer bölüm çekmişti.



