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Yeni Game of Thrones dizisi House of the Dragon ne zaman yayınlanacak?

18.12.2020 11:30 | Son Güncelleme:
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Yeni Game of Thrones dizisi House of the Dragon ne zaman yayınlanacak?

Yeni Game of Thrones dizisi House of the Dragon’un yayın tarihi açıklandı. Game of Thrones’un 300 yıl öncesini anlatacak olan yapımın, 2022 yılında izleyiciyle buluşacak.

HBO’nun rekorlar kıran dizisi Game of Thrones’un 300 yıl öncesini konu alacak olan House of the Dragon dizisinin yayın tarihi belli oldu. Targeryan Hanedanı’nı konu alan House of the Dragon dizisinin 2022 yılında izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

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HOUSE OF THE DRAGON HAKKINDA

HBO tarafından geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan House of the Dragon dizisi, George R.R Martin’in Fire & Blood adlı romanından diziye uyarlanacak. George R.R Martin’in senaryosunu yazacağı dizinin senaryo ekibinde ayrıca Ryan Condal yer alıyor. 2021 yılında çekimlerine başlacak olan House of the Dragon dizisinin oyuncu kadrosu da şekillendi.

Dizide Viserys Targaryen karakterini Paddy Considine, Rhaenyra Targaryen karakterini Emma D’Arcy canlandıracak. Doctor Who dizisinden tanıdığımız Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini canlandıracak.

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