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Eski Doktor, House of the Dragon'a katıldı: 'Ejderhaları uçurmayı dört gözle bekliyorum'

14.12.2020 08:52 | Son Güncelleme:
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Eski Doktor, House of the Dragon'a katıldı: 'Ejderhaları uçurmayı dört gözle bekliyorum'

Game of Thrones’un öncesini anlatacak olan House of the Dragon adlı dizinin başrol oyuncularından biri Matt Smith oldu. Matt Smith dizide, deli Targaryen prensini canlandıracak.

Game of Thrones evreninin yeni dizisi House of the Dragon cephesinden yeni haberler var. Dizide deli Targaryen prensini, Doctor Who dizisinin 11. doktoru olarak tanınan Matt Smith canlandıracak. House of the Dragon kadrosunda Matt Smith’in yanı sıra Başlat Ready Player One’la (Ready Player One) adını duyuran Olivia Cooke ve en son Truth Seekers’ta izleyicilerin karşısına çıkan Emma D'Arcy'nin oyuncu kadrosuna girdiği kesinleşmişti.

HOUSE OF THE DRAGON HAKKINDA

Yeni seri ise ejderhaların evi olarak bilinen Targaryen hanedanlığını ve Daenerys Targaryen'in atalarını anlatacak. Yapımda yer alacağı söylenen bir diğer kişi ise Paddy Considine, ki kendisini daha önce Kral Viserys Targaryen olarak görmüştük.

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Matt Smith ise kralın kardeşi ve tahtın varisi olan Daemon Targaryen'i canlandıracak. Benzersiz bir savaşçı ve ejderha binicisi olan Daemon, büyük ihtimalle serinin kötü karakteri olarak karşımıza çıkacak.

MATT SMİTH: 'DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alacağı kısa süre önce açıklanan Smith, katıldığı GalaxyCon etkinliğinin soru cevap kısmında canlandıracağı Daemon Targaryen karakterinin ejderhaları süreceğinin görüleceğini ima etti.

Screen Rant'in haberine göre Smith şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla şey söylemeden… Birkaç ejderhaya binmeyi dört gözle bekliyorum… eğer ulaşırsam. Yani, bilmiyorum. Kim bilir?"

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