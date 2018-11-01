Yeni Gelin dizisinde korku dolu anlar! Yeni Gelin 60. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 60. bölümünde Kalender Ağa yıllardan beri süre gelen töreyi, geleneği bozmaya, tek eşli bir hayata adım atmaya kararlıdır. Artık devir modern Bozokların devridir. Feodal, geleneksel her şeyi bir kenara bırakacaklar, aşiret kalabalığından sıyrılıp küçük/çekirdek aileleri içinde mutlu mesut yaşayacaklardır. Yani, Kalender’in hayali budur. Ama Bozok Konağı’nda kurulan hangi hayal gerçekleşmiştir ki? Ayşe ve Möhteber, Kalender’i bu karardan caydırmak için elinden geleni yapar fakat Kalender bu kez fazlasıyla kararlıdır. Bunu gören Ayşe bu sefer öyle bir hamle yapar ki herkesin ağzı açık kalır. Kalender’in başı bu sefer büyük bir belaya girmiştir. Konakta ise düğün-bayram havası hâkimdir. Türkmen, şeytanın bacağını kırmış, görücüleri kapıya dizmiş; Asiye, gelinlik heyecanı içindedir. Hatta kader Müsellim’in yüzüne bile gülmüştür. O da bir konak dolusu “evlenilecek kız”ın içindedir. Bozokların keyfine diyecek yoktur. Fakat konaktan yaralı ayrılan dişi bir Bozok aslanı, bu şenlik havasını kana bulamaya niyetlidir. Herkesin mutluluğu kursağında kalmıştır. Bozoklar, facianın eşiğinden döndüğünü zannettiği anda çok daha büyük bir facianın eşiğindedir. Çünkü yaralı dişi Bozok aslanı maalesef bir değildir. Ve intikamın boyutu, her geçen gün biraz daha artmaktadır. Ama bu sefer bu intikam; en masumların, en günahsızların ve en âşıkların: Bella ve Hazar’ın canını yakacaktır. Hem de sönmemecesine…

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Yeni Gelin merakla beklenen yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

