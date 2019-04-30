Yeni güncelleme ile yükleme süreleri kısalıyor!

Nintendo Switch’in Nvidia Tegra mimarili işlemcisi normalde 1 GHz hızında çalışıyor. Gelen son güncelleme ile bu işlemcide hız aşırtma yani overclok işleminin resmi olarak konsola eklendiği ortaya çıktı. Overclock sayesinde 1 GHz’lik işlemci hızı anlık olarak 1.7 GHz‘ye kadar çıkabiliyor. Ancak bu işlem oyunlarda sürekli olarak uygulanmıyor.
Nintendo, oyunların yüklenme sürelerini kısaltmak için özellikle The Legend of Zelda: Breath of the Wild ve Super Mario Odyssey oyununlarında bu işlemi uyguluyor. Bu iki oyunda son güncelleme ile yükleme sürelerinde 10 saniyeyi bulanan kısalma yaşandı.
Sadece yükleme sürelerinde devreye giren overclock işleminin sürekli olması durumunda şarj neredeyse yarı yarıya azalacaktır ve işlemcinin ömrü azalacaktır. Bu yüzden Nintendo, overclock işlemini sadece yükleme sürelerinde devreye alıyor.
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