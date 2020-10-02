Yeni Hayat 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ahmet'in ölümü her şeyi değiştiriyor!

Genel hikayesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı, yapımcılığını Karga Seven Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstlendiği Yeni Hayat dizisi, 1 Ekim Perşembe akşamı 5. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Yeni Hayat dizisinin, 8 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

YENİ HAYAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem, şantaj mesajını telefonlarına kimin gönderdiğini öğrenmenin peşine düşer. Yasemin'in Adem'i öptüğü görüntülerin kayıt altına alınması her ikisi için de tehlikeli bir hale dönüşür. Adem, Timur ile birlikte Yasemin’i kaçıranların peşine düşerken Yasemin ise evde şantaj mesajını kimin gönderdiğini araştırır.

Bu konuda ona en büyük Fatma'nın desteğini alan Yasemin, Gökçe'nin telefonunu ve bilgisayarını kurcalar. Diğer tarafta Nevin içine çekildiği bilinmezliği aşmanın yollarını ararken Adem'i kaybetme korkusu yaşar.

Yasemin, planlanan bir konferans sebebiyle Adem'i de alarak şehir dışına giderler. Bu durum aynı zamanda Adem’in Yasemin’in birbirlerini daha iyi tanımasına da imkan oluşturur.