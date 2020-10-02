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  4. Yeni Hayat 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ahmet'in ölümü her şeyi değiştiriyor!

Yeni Hayat 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ahmet'in ölümü her şeyi değiştiriyor!

02.10.2020 02:01 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin yeni dizisi Yeni Hayat 5. bölümüyle 1 Ekim Perşembe akşamı ekrana geldi. Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı Yeni Hayat'ın 6. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni Hayat dizisi yeni bölümde Ahmet’in ölümü her şeyi alt üst ediyor. Timur ise Adem’in peşine düşüyor. İşte Yeni Hayat dizisi 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

Genel hikayesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı, yapımcılığını Karga Seven Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstlendiği Yeni Hayat dizisi, 1 Ekim Perşembe akşamı 5. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Yeni Hayat dizisinin, 8 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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YENİ HAYAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem, şantaj mesajını telefonlarına kimin gönderdiğini öğrenmenin peşine düşer. Yasemin'in Adem'i öptüğü görüntülerin kayıt altına alınması her ikisi için de tehlikeli bir hale dönüşür. Adem, Timur ile birlikte Yasemin’i kaçıranların peşine düşerken Yasemin ise evde şantaj mesajını kimin gönderdiğini araştırır.

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Bu konuda ona en büyük Fatma'nın desteğini alan Yasemin, Gökçe'nin telefonunu ve bilgisayarını kurcalar. Diğer tarafta Nevin içine çekildiği bilinmezliği aşmanın yollarını ararken Adem'i kaybetme korkusu yaşar.

Yasemin, planlanan bir konferans sebebiyle Adem'i de alarak şehir dışına giderler. Bu durum aynı zamanda Adem’in Yasemin’in birbirlerini daha iyi tanımasına da imkan oluşturur.

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Ancak tehlikeli yakınlaşmalar yaşanması Adem ve Yasemin'e zor anlar yaşatır. Herkesi bekleyen sürpriz ise hiç ummadıkları anda ortaya çıkar.

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