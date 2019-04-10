Yeni Honda HR-V 13 Nisan'da Türkiye'de

Honda'nın kompakt SUV pazarındaki temsilcisi Honda HR-V’yi makyajla güncelledi. Yenilenen özellikleriyle öne çıkan HR-V modeli 13 Nisan'da Türkiye'de satışa çıkacak. Aracın özellikleri ile ilgili şirketten yapılan bilgilendirmede; yenilenen HR-V, karakteristik 'Solid Wing Face’ tasarımlı yüzüyle henüz ilk göz temasında daha şık bir görünümle dikkat çektiği kaydedilirken, yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı 1.5-litre i-VTEC benzinli motor ve CVT yedi kademeli otomatik şanzıman kombinasyonuyla yollara çıkacak.
Makyajla birlikte yeniden Honda HR-V, dikkat çekici detaylarından bir tanesi de ortada konumlandırılan yakıt deposu olduğu da belirtildi. Alan verimliliğini arttıran bu yenilikçi çözümde yassı yakıt deposu ön koltukların altında konumlandırılıyor. Böylece arka koltukların altında alan oluşturuluyor. Ayrıca bu alan Honda Jazz’da da kullanılan Honda’nın Magic Seats sistemini kullanma imkanı sunuyor. 470 litrelik bagaj arka koltukların katlanmasıyla bin 103 litreye kadar çıktığı kaydedildi.
Ayrıca; Honda HR-V’de sunulan Honda’nın Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS) aracın önüne ve arkasına bakan kameralar dışında radar sensörleri de kullandığı bilgisi verilirken, birçok gelişmiş aktif güvenlik teknolojisini bir arada kullanan ADAS kapsamında; 'önden çarpışma uyarı sistemi', 'trafik işareti tanıma sistemi', 'akıllı hız limitleyici', 'şerit takip uyarı sistemi' ve 'aktif uzun far kontrol sistemi' gibi özellikler Honda HR-V’de standart sunulduğu öğrenildi.
İHA
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