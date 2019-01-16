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Yeni iPhone’larda lightning olmayabilir

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 16.01.2019 09:22 | Son Güncelleme

Yeni iPhone’lar satışa sunulalı çok olmadı, ama şimdiden 2019 serisi üzerine söylenti bilgiler gelmeye başladı bile. Bildiğiniz üzere şu an yeni modellere çok da ilgi yok. Bu sebeple üretim kapasitelerinde düşüşlere gidiliyor. Peki ya 2019’daki modeller için neler planlanıyor?

Yeni iPhone’larda lightning olmayabilir

Mac Otakara’da yer verilen yeni söylenti bilgilere göre Apple, 2019’da yeni jenerasyon iPod Touch’ını satışa sunulabilir. Açıkçası bu saatten sonra iPod Touch’a ne derece ilgi olur tartışılır, ama Apple’ın başka planları da var. Örneğin güncel iPad Pro’da kullandığı USB Type-C teknolojisini yeni nesil telefonlarına getirmek gibi. Evet, söylentilere göre Lightning bağlantısına veda edeceğiz ve 2019’daki telefon modellerinde Type-C bağlantısı olacak.

Söylentilerin devamında, 3 yeni modelin olacağı, geliştirilmiş Face ID teknolojisini kullanacağı, ekran çentiğinin daha da ufaltılacağı ve arka tarafta da 3 kameralı sistemin olacağı belirtiliyor.
2019 serisi modellerin önümüzdeki eylül ayında, Apple’ın geleneksel etkinliğinde görücüye çıkması muhtemel.

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