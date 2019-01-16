Yeni iPhone’larda lightning olmayabilir

Mac Otakara’da yer verilen yeni söylenti bilgilere göre Apple, 2019’da yeni jenerasyon iPod Touch’ını satışa sunulabilir. Açıkçası bu saatten sonra iPod Touch’a ne derece ilgi olur tartışılır, ama Apple’ın başka planları da var. Örneğin güncel iPad Pro’da kullandığı USB Type-C teknolojisini yeni nesil telefonlarına getirmek gibi. Evet, söylentilere göre Lightning bağlantısına veda edeceğiz ve 2019’daki telefon modellerinde Type-C bağlantısı olacak.

Söylentilerin devamında, 3 yeni modelin olacağı, geliştirilmiş Face ID teknolojisini kullanacağı, ekran çentiğinin daha da ufaltılacağı ve arka tarafta da 3 kameralı sistemin olacağı belirtiliyor.

2019 serisi modellerin önümüzdeki eylül ayında, Apple’ın geleneksel etkinliğinde görücüye çıkması muhtemel.

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