Yeni iPhone modelleri böyle görünecek

Şimdiye kadar 3 yeni iPhone modeli hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Genel olarak bakıldığında tüm iddialarda ortak olan kavram iPhone 11 ve 11 Max modelinde 3, iPhone 11R modelinde ise çift ana kamera olacağıydı. Yani artık bu iddiaya kesin gözüyle bakabiliriz. Ayrıca üç yeni iPhone modelinde de ana kamera modülleri kare şeklinde konumlandırılacak.

Keza şimdiye kadar sızdırılan pek çok görüntüde aynı şekille karşılaştık. Geçtiğimiz gün sızdırılan bir videoda da durum pek farklı değil.

Videoda 3 yeni iPhone modelinin maketleri görünüyor. İddialara göre bu maketler tasarım açısından orijinaller ile birebir aynı. Zaten iPhone11, 11 Max ve 11R modelleri tasarım açısından mevcut

iPhone modellerinden çok farklı olmayacak.

Az önce de belirttiğimiz üzere tek fark arka yüzdeki kamera kurulumunda ortaya çıkacak.

Dilerseniz bahse konu videoya buradan göz atabilirsiniz

