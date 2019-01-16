Yeni iPod Touch yolda!

Bir çoğumuzun zamanında iOS ile tanışmasına vesile olan iPod Touch, son dört yıldır maalesef ki yeni bir model ile karşımıza çıkmıyordu. iPhone varken artık gerek kalmayan iPod Touch efsanesi görünüşe göre 2019 yılında küllerinden yeniden doğacak.

Mac Otakara‘nın sızıntısına göre; Apple, yeni bir iPod Touch modeli üzerinde çalışıyor. Apple’ın bu zamanlara gelmesinde en büyük etken olan iPod, görüşe göre firmanın vefasından dolayı devam ettirmek istediği seriler arasında yer alıyor. Tahminler yeni iPod Touch modelinin Apple A11 yonga seti ve 2 GB RAM ile geleceği yönünde.

Tasarımsal açıdan iPhone X serisi gibi çentikli olması beklenen iPod Touch’ın, müzik odaklı olacağı kesin. Ancak Apple, müzik konusunda bir atılım yapabilir. Örneğin; Apple Music’e FLAC kalitesinde yayın opsiyonu ekleyip, iPod Touch’a güçlü bir DAC koyabilir.

Ancak Apple’ın son yıllardaki yenilikleri damla damla verme politikasına bakacak olursak, bu tahminler doğru çıkmayacaktır. Bakalım Apple’ın 2019 model iPod Touch modeli neler sunacak?

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