TREND

Yeni iPod Touch yolda!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 16.01.2019 09:16 | Son Güncelleme

Apple’ın yeni iPod Touch modeli üzerinde çalıştığı ve bu modeli 2019 yılı içerisinde tanıtacağı söyleniyor. Peki, yeni iPod Touch nasıl olacak? Öldü denilen efsane geri mi dönüyor?

Yeni iPod Touch yolda!

Bir çoğumuzun zamanında iOS ile tanışmasına vesile olan iPod Touch, son dört yıldır maalesef ki yeni bir model ile karşımıza çıkmıyordu. iPhone varken artık gerek kalmayan iPod Touch efsanesi görünüşe göre 2019 yılında küllerinden yeniden doğacak.

Mac Otakara‘nın sızıntısına göre; Apple, yeni bir iPod Touch modeli üzerinde çalışıyor. Apple’ın bu zamanlara gelmesinde en büyük etken olan iPod, görüşe göre firmanın vefasından dolayı devam ettirmek istediği seriler arasında yer alıyor. Tahminler yeni iPod Touch modelinin Apple A11 yonga seti ve 2 GB RAM ile geleceği yönünde.

Tasarımsal açıdan iPhone X serisi gibi çentikli olması beklenen iPod Touch’ın, müzik odaklı olacağı kesin. Ancak Apple, müzik konusunda bir atılım yapabilir. Örneğin; Apple Music’e FLAC kalitesinde yayın opsiyonu ekleyip, iPod Touch’a güçlü bir DAC koyabilir.

Ancak Apple’ın son yıllardaki yenilikleri damla damla verme politikasına bakacak olursak, bu tahminler doğru çıkmayacaktır. Bakalım Apple’ın 2019 model iPod Touch modeli neler sunacak?

Google Pixel 3 Lite XL yine sızdı!

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Netflix HDR ve HD desteği artıyor!Netflix HDR ve HD desteği artıyor!
Uzay aracı götürmüştü, tohumlar filizlendiUzay aracı götürmüştü, tohumlar filizlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPod Touch Apple Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu hafta çıkacak oyunlar

Bu hafta çıkacak oyunlar

NVIDIA GeForce 417.71 güncellemesi ile gelen yenilikler

NVIDIA GeForce 417.71 güncellemesi ile gelen yenilikler

Samsung Galaxy S9 için güvenlik güncellemesi çıktı!

Samsung Galaxy S9 için güvenlik güncellemesi çıktı!

Yeni iPhone’larda lightning olmayabilir

Yeni iPhone’larda lightning olmayabilir

LG K11 Prime Türkiye’de!

LG K11 Prime Türkiye’de!

RGB klavyeli Excalibur geliyor

RGB klavyeli Excalibur geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.