Yeni jenerasyon Hababam Sınıfı’ndan ilk fragman yayınlandı

Doğa Can Anafarta yönetmenliğinde bir kez daha beyazperdeye uyarlanan Hababam Sınıfı Yeniden filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Yepyeni oyuncu ve karakterleriyle en yaramaz öğrencilerin aynı sınıfa toplandığı Hababam Sınıfı Yeniden, Özel Çamlıca Lisesi'nin öğrencilerini konu ediniyor. Karma öğretime geçiş yapan erkek lisesine yatılı olarak kız öğrencilerin gelmesi üzerine ortalık karışır! Yeni gelen kızlar ve erkekler arasındaki eğlenceli rekabeti beyaz perdede izleyeceğimiz filmde öğrencilerin başına neler gelecek? Efsanevi Hababam Sınıfı serisine bir yenisini ekleyecek olan "Hababam Sınıfı Yeniden" filminde, Duba Nuri, Format Hasan, Racon Faruk, Yakışıklı ve Düldül gibi karakterlere filmde yer verilecek.

Senaryosunu Evren Erdoğan ile Ayşe Balıbey’İn kalema aldığı filmin oyuncu kadrosunda; Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Yusuf Çim, Özge Özacar, Giray Altınok, Sami Aksu, Nazlı Pınar Kaya, Fırat Albayram, Irmak Aydın, Mustafa Karaoğlu, Hasan Say, Hülya Duyar, Osman Alkaş, Deniz Yeşil Mavi, Nural Demirhan ve Vural Ceylan yer alıyor.

Hababam Sınıfı Yeniden'in 17 Mayıs 2019 tarihinde vizyondaki yerini alması bekleniyor.



