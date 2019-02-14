Mynet Trend

Yeni jenerasyon Hababam Sınıfı’ndan ilk fragman yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 14.02.2019 16:27 | Son Güncelleme

Türk sinemasının önemli yapımlarından Hababam Sınıfı’nın yeni versiyonu Hababam Sınıfı Yeniden filminden ilk fragman yayımlandı.

Yeni jenerasyon Hababam Sınıfı’ndan ilk fragman yayınlandı

Doğa Can Anafarta yönetmenliğinde bir kez daha beyazperdeye uyarlanan Hababam Sınıfı Yeniden filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Yepyeni oyuncu ve karakterleriyle en yaramaz öğrencilerin aynı sınıfa toplandığı Hababam Sınıfı Yeniden, Özel Çamlıca Lisesi'nin öğrencilerini konu ediniyor. Karma öğretime geçiş yapan erkek lisesine yatılı olarak kız öğrencilerin gelmesi üzerine ortalık karışır! Yeni gelen kızlar ve erkekler arasındaki eğlenceli rekabeti beyaz perdede izleyeceğimiz filmde öğrencilerin başına neler gelecek? Efsanevi Hababam Sınıfı serisine bir yenisini ekleyecek olan "Hababam Sınıfı Yeniden" filminde, Duba Nuri, Format Hasan, Racon Faruk, Yakışıklı ve Düldül gibi karakterlere filmde yer verilecek.

Senaryosunu Evren Erdoğan ile Ayşe Balıbey’İn kalema aldığı filmin oyuncu kadrosunda; Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Yusuf Çim, Özge Özacar, Giray Altınok, Sami Aksu, Nazlı Pınar Kaya, Fırat Albayram, Irmak Aydın, Mustafa Karaoğlu, Hasan Say, Hülya Duyar, Osman Alkaş, Deniz Yeşil Mavi, Nural Demirhan ve Vural Ceylan yer alıyor.

Hababam Sınıfı Yeniden'in 17 Mayıs 2019 tarihinde vizyondaki yerini alması bekleniyor.

PARTNERSıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?Sıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?
Gölgelerin gücü adına! He-Man filminin çekimleri başlıyorGölgelerin gücü adına! He-Man filminin çekimleri başlıyor
Elsa, Anna, Kristoff ve Olaf geri dönüyor... Frozen 2’dan fragman ve tanıtım afişi yayımlandıElsa, Anna, Kristoff ve Olaf geri dönüyor... Frozen 2’dan fragman ve tanıtım afişi yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hababam sınıfı Hababam Sınıfı Yeniden Doğa Can Anafarta

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'

Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
He-Man filmi "Masters of the Universe" için çekimler yakında başlıyor

Gölgelerin gücü adına! He-Man filminin çekimleri başlıyor

Frozen 2’dan fragman ve tanıtım afişi yayımlandı

Elsa, Anna, Kristoff ve Olaf geri dönüyor... Frozen 2’dan fragman ve tanıtım afişi yayımlandı

Netflix Hababam Sınıfı’nın müziğini dizi tanıtımında kullandı

Netflix’ten Hababam Sınıfı sürprizi

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke Oscar’da ödül verecek

Oscar Ödül Töreni'ne damga vurmaya hazırlanıyor

Miley Cyrus eşi Liam Hemsworth’lü Isn’t it Romantic filminin galasında katıldı

O eski halinden eser kalmamış! Kocasını en şık şekilde temsil etti

Martin Scorsese bir kez daha Leonardo DiCaprio dedi

Martin Scorsese bir kez daha Leonardo DiCaprio dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.