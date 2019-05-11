Yeni Jumanji'den ilk fotoğraflar

Yönetmenlik koltuğuna Jake Kasdan’ın oturduğu 100 milyon dolar bütçeli “Jumanji: Vahşi Orman”, gişede 859 milyon dolarlık büyük bir başarı elde etmişti. 10 Ocak 2020’de ülkemizde vizyona girmesi beklenen serinin devam filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Merakla beklenen “Jumanji 2”nin yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi Jake Kasdan üstlenirken; filmin senaryosunu Jeff Pinkner ve Scott Rosenberg kaleme alıyor. Filmin oyuncu kadrosunu ise Dwayne Johnson, Karen Gillan, Madison Iseman, Awkwafina, Kevin Hart, Danny DeVito, Nick Jonas gibi isimler oluşturuyor. Ayrıca “Jumanji 2” kadrosunda Tom Hanks ve Samantha Lewes’in 42 yaşındaki oğulları Colin Hanks de yer alıyor.

10 Ocak 2020’de ülkemizde vizyona girmesi planlanan “Jumanji 2” setinden yayınlanan son görselleri aşağıda görebilirsiniz.

