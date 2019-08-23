Yeni karar: Çalışanlar mesai saatlerinin yarısında yeri ve zamanı kendileri seçecek!

Ülkesindeki çalışanlarına sağladığı esnek iş koşulları ve çalışan dostu uygulamalarla sürekli gündeme gelen Finlandiya'da, 2020’de yürürlüğe girecek yeni yasal düzenleme ile çalışanlar, çalışma saatlerinin en az yarısında "nerede ve ne zaman çalışacaklarına" tamamen kendileri karar verecek.
YARISINI ÇALIŞANLAR BELİRLEYECEK
Finlandiya'da önümüzdeki yıldan itibaren 40 saatlik haftalık çalışma süresinin yarısının zaman ve mekanını emekçiler belirleyebilecek. 1990’ların ortasından beri çalışanlara, güne üç saat geç ya da erken başlayarak ‘çalışma saatlerini ayarlama’ seçeneği sunan ülkede önümüzdeki yıldan itibaren çalışma süresinin yarısının zaman ve mekanını emekçiler belirleyebilecek.
UYGULAMA 2020'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
2020’nin başında yürürlüğe girecek yasal düzenlemeyle başlayacak uygulamanın özellikle çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu hastası olanların işine yarayacağı belirtiliyor. Yorumculara göre iş yeri evlerine uzak olanlar veya kent dışından çalışmak isteyenler için de ideal bir seçenek.
ŞİRKETLERİN YÜZDE 90'I ESNEK ÇALIŞMA KOŞULLARI SUNUYOR
2011 yılında global çapta yapılan bir araştırmaya göre Finlandiya’daki şirketlerin yüzde 90’ı esnek çalışma koşulları sunuyor. 96 ülkeden 18 bin çalışanın katıldığı International Workplace Group araştırmasına göre ise esnek çalışma koşulları verimliliği arttırıyor.
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