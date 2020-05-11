Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Yeni Karayip Korsanları filminde Johnny Depp yer alabilir

Yeni Karayip Korsanları filminde Johnny Depp yer alabilir

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Disney, geçtiğimiz aylarda yeni Karayip Korsanları filminde Johnny Depp’in rol almayacağını açıklamıştı. Ancak, yeni bir iddiaya göre ünlü aktörü son bir kez daha Jack Sparrow rolünde izleyebiliriz.

Yeni Karayip Korsanları filminde Johnny Depp yer alabilir

İlk kez 2003 yılında vizyona giren ve 5 filmlik seriyle kitleleri peşinden koşturan bir seriye dönüşen Karayip Korsanları, dünya çapında toplam 4,5 milyar dolar gişe hasılatı elde etmişti. Disney, 2018 yılında harekete geçerek sevilen seriyi yeniden sinemaya uyarlama kararı vermiş ve Deadpool’un senaristleri Rhett Reese ve Paul Wernick ile masaya oturduğunu öğrenmiştik. O dönem gelen bilgiler arasında ikonik serinin ana kahramanlarından Jack Sparrow karakterinde bu kez Johnny Depp’in olmayacağı bildirilmişti.

Eski eşi Amber Head ile olaylı boşanma süreci ve adının şiddet olaylarına karışması sonrası Disney, kapılarını usta aktöre kapatmıştı. Şimdi pek çok kişi, sıkıntılı günleri geride bırakan başarılı oyuncunun yeniden Karayip Korsanları’na dönmesi için Disney’e çağrıda bulunuyor.

BAŞROL KAREN GILLAN’A GİTTİ

Hazırlıkları devam eden yeni Karayip Korsanları filminin başrolünü Doktor Who dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakalayan ve son olarak Jumanji’deki rolüyle Hollywood’daki yerini sağlamlaştıran Karen Gillan’ın üstlendiği duyurulmuştu.

disney_pirates_of_the_carribbean-696x365

Disney, hayranlardan gelen yoğun baskıya rağmen Depp’i serinin ana parçası yapmamayı düşünse bile, gelen haberler yeni filmde son bir kez daha Jack Sparrow’u görebileceğimiz yönünde. Disney cephesinden gelen resmi bir açıklama olmasa da Disney çatısı altındaki filmlerle ilgili güvenilir bir yayın olan The DisInsider’ın Genel Yayın Yönetmeni Skyler Shuler, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ikonik karakterin yeniden çekilecek seriye dahil edilebileceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
Ünlü yönetmen karantina günlerinde boş durmadıÜnlü yönetmen karantina günlerinde boş durmadı
Rüyada araba sürmek ne anlama gelir? Rüyada araba sürmek ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Her adımında yüzünüz kızaracak… İşte utandıran aşamalar

Her adımında yüzünüz kızaracak… İşte utandıran aşamalar

Her şey yanlış anlaşılınca Star Wars Günü kâbusa döndü

Her şey yanlış anlaşılınca Star Wars Günü kâbusa döndü

Gladyatör, kaplandan canını zor kurtarmış

Gladyatör, kaplandan canını zor kurtarmış

Seks karşılığında evini kiralayacağını söyleyen ev sahibi fena yakalandı

Seks karşılığında evini kiralayacağını söyleyen ev sahibi fena yakalandı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yıldız kadrolu filmden sevimli fragman

Yıldız kadrolu filmden sevimli fragman

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Biz Böyleyiz'den iddialı fragman

Biz Böyleyiz'den iddialı fragman

Gelinim Mutfakta'da duygusal veda! Fenomen isimler veda etti

Gelinim Mutfakta'da duygusal veda! Fenomen isimler veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Russell Crowe setteki kaplandan canını zor kurtarmış

Gladyatör, kaplandan canını zor kurtarmış

Spike Lee karantinada film çekti

Ünlü yönetmen karantina günlerinde boş durmadı

Aileyle birlikte sevişme sahnesi izlemenin 7 tuhaf aşaması

Her adımında yüzünüz kızaracak… İşte utandıran aşamalar

En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!

En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!

Yakın zamanda yeni bir Black Mirror sezonu yayınlanmayacak

Yaratıcısı açıkladı... Black Mirror hayranlarına kötü haber

Extraction 2’nin senaryosu yazılmaya başlandı

Chris Hemsworth’lü Extraction cephesinden bomba gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.