Yeni Karayip Korsanları filminde Johnny Depp yer alabilir

İlk kez 2003 yılında vizyona giren ve 5 filmlik seriyle kitleleri peşinden koşturan bir seriye dönüşen Karayip Korsanları, dünya çapında toplam 4,5 milyar dolar gişe hasılatı elde etmişti. Disney, 2018 yılında harekete geçerek sevilen seriyi yeniden sinemaya uyarlama kararı vermiş ve Deadpool’un senaristleri Rhett Reese ve Paul Wernick ile masaya oturduğunu öğrenmiştik. O dönem gelen bilgiler arasında ikonik serinin ana kahramanlarından Jack Sparrow karakterinde bu kez Johnny Depp’in olmayacağı bildirilmişti.

Eski eşi Amber Head ile olaylı boşanma süreci ve adının şiddet olaylarına karışması sonrası Disney, kapılarını usta aktöre kapatmıştı. Şimdi pek çok kişi, sıkıntılı günleri geride bırakan başarılı oyuncunun yeniden Karayip Korsanları’na dönmesi için Disney’e çağrıda bulunuyor.

BAŞROL KAREN GILLAN’A GİTTİ

Hazırlıkları devam eden yeni Karayip Korsanları filminin başrolünü Doktor Who dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakalayan ve son olarak Jumanji’deki rolüyle Hollywood’daki yerini sağlamlaştıran Karen Gillan’ın üstlendiği duyurulmuştu.