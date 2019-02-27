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Yeni kiraladığı evin zemininde bulduğu gizli kapağın içinden çıkanlar şoke etti

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 27.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

İngiltere'de yeni bir daireye taşınan Daniel, banyonun girişindeki zeminde gizli bir kapak olduğunu fark etti. İrlandalı adam, kapağın altında ne olduğunu fark edince evi tuttuğuna bin pişman oldu.

Yeni kiraladığı evin zemininde bulduğu gizli kapağın içinden çıkanlar şoke etti

İrlandalı Daniel Carley, İngiltere'de yeni bir daireye taşındı ve bu evi tanıtmak amacıyla video kaydı yapmaya karar verdi.

Çok iyi bir daireye yerleştiğini düşünüyordu. Ufak ama kullanışlıydı. Mutfak ve oturma odası oldukça yüksek tavanlıydı.

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Ters dubleks şeklindeki evin üst katında sadece bir yatak ve tavana full döşenmiş ayna vardı. Bu İrlandalı genç için gayet uygundu.

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Fonksiyonel bir duş kabini vardı. Tam o anda banyonun gişrişindeki zeminde bir kapak olduğunu keşfetti.

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Kira kontratında böyle bir detay yoktu.

Kapağı açmaya karar verdi.

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Karşısına bazı aletler ve eski boya tenekeleri için bir depo çıktığını düşündü. Fakat depoyu incelediğinde aşağı inen bir merdiven olduğunu keşfetti.

İndiğindeyse karşısına bir zindan çıktı.

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İlk başta şansına inanamayan genç, heyecanından deliye döndü.

Arkadaşıyla içeriye girdiğinde 19. yüzyıldan kalma bir koridor ve kapak düzeneği buldu. Yukarı baktıklarında çökmekte olan bir tavan veya yeni bir gizli yer gördüler.

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Duvarda bir grafiti vardı. Daha önce son 10 yılda insanlar burada bulunmuş olmalıydı.

Bodrum alanı epey genişti. Biraz nemli olsa da sağlam bir zemindeydi. Köşede yatak ya da koltuk olabilecek taştan bir blok vardı.

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Odasına geri dönerken merdivenlerin tadilattan geçtiğini fark etti. Fakat burası kira kontratında yazmıyordu. Bu zindanı fark ettikten sonra tek başına yaşamak Daniel'i korkutmuştu.

İşte çekilen diğer kareler:

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Anahtar Kelimeler:
ev ingiltere

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