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Yeni MacBook Pro modelleri dudak uçuklatan fiyatları ile tanıtıldı

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TEKNOLOJİ  | 23.05.2019 08:33 | Son Güncelleme

Sekiz çekirdekli Intel işlemcili 2019 model MacBook Pro’nun özellikleri haberimizde.

Yeni MacBook Pro modelleri dudak uçuklatan fiyatları ile tanıtıldı

Apple, 2019 model MacBook Pro modellerini tanıttı. Intel’in 8. nesil işlemcilerinden gücünü alan MacBook Pro modellerinde, bir önceki nesilde sıkıntı çıkaran kelebek yapılı klavye mekanizmasında da iyileştirmeler yapılıyor. Her MacBook modelinde olduğu gibi bu MacBook modellerinde de fiyatlar herkesin erişebileceği seviyede değil.

8 çekirdekli Intel işlemcili 15 inç’lik modelin fiyatı 21.499 TL ve 8 çekirdekli Intel işlemcili 13 inç’lik modelin fiyatı ise 15,299 TL’den başlıyor. Özelleştirme yapma imkanı da sunan Apple, ekstra 8 GB RAM için 1.600 TL daha istiyor.

Yeni MacBook Pro özellikleri!

MacBook Pro 13 inç modeli

-2.4 GHz dört çekirdekli 8. nesil Intel Core i5 işlemci
-4.1 GHz’e kadar Turbo Boost
-Intel Iris Plus Graphics 655
-8 GB 2133 MHz LPDDR3 bellek
-512 GB SSD depolama
-True Tone özelliğine sahip Retina ekran
-Touch Bar ve Touch ID
-Dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası

MacBook Pro 15 inç modeli özellikleri

-2.3 GHz 8 çekirdekli 9. nesil Intel Core i9 işlemci
-4.8 GHz’e kadar Turbo Boost
-4 GB GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 560X
-16 GB 2400 MHz DDR4 bellek
-512 GB SSD depolama
-True Tone özelliğine sahip Retina ekran
-Touch Bar ve Touch ID
-Dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası

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