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Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

05.09.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, A takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde 19 yaş altı takımıyla hazırlık maçı oynadı.

A takım, Kubilay Kanatsızkuş, Hasan Özkan ve Mert Örnek'in (2) golleriyle 19 yaş altı takımını 4-0 mağlup etti.

Öte yandan özel çocuklar, velileriyle Nurettin Soykan Tesis​​​​​​​leri'nde sarı-siyahlı takımı ziyaret etti.

Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.

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