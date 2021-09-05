Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, A takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde 19 yaş altı takımıyla hazırlık maçı oynadı.
A takım, Kubilay Kanatsızkuş, Hasan Özkan ve Mert Örnek'in (2) golleriyle 19 yaş altı takımını 4-0 mağlup etti.
Öte yandan özel çocuklar, velileriyle Nurettin Soykan Tesisleri'nde sarı-siyahlı takımı ziyaret etti.
Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz