Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcu daha korona

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da iki futbolcunun daha corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Sarı-siyahlı ekipte toplam vaka sayısı 3 oldu.

Süper Lig’de 9. haftayı bay geçen Yeni Malatyaspor, yarın (25 Kasım) Türkiye Kupası’nda Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek. Hamza Hamzaoğlu’nun ekibi ligi 10. haftasında ise 28 Kasım Cumartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

“Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza 23.11.2020 tarihinde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Daha önce testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile birlikte toplam pozitif sayımız 3 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.”

