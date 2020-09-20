Yeni Malatyaspor'da gözler Trabzonspor maçında

Göztepe karşısında maçın önemli bir bölümünde etkili işler yapan Yeni Malatyaspor beraberliğe sevinmedi. Malatya ekibin maç içerisinde Adem Büyük'ün Halil Akbunar tarafından düşürüldüğü pozisyonun penaltı bekledi. Maç sonrası konuşan Adem Büyük, kendisine yapılan hareketin penaltı olduğunu söyledi.
Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının ardından gözler 3. haftada oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi. Zorlu müsabakanın hazırlıklarına başlayan Malatya ekibinde golcü futbolcu Tetteh'in de sakatlığını atlatarak çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.
Tetteh, Trabzonspor müsabakasında ilk kez sarı-siyahlı formayla sahada olmaya hazırlanıyor. Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
(İHA)
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