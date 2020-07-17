Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu

Çin ekiplerinden Shenzhen, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Thievy Bifouma'yı renklerine bağladığını duyurdu. Kongolu futbolcu, yeni kulübüne imzayı atarak formasını giydi.
Shenzhen'den yapılan açıklamada Thievy Bifouma artık kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Yeni Malatyaspor Kulübü, Thievy Bifouma'nın Çin ekibi Shenzhen'e transferi ile ilgi Çin kulübüyle el sıkıştığını daha önce duyurmuştu.
Süper Lig'de bu sezon 10 gole direkt katkı sağlayan Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Ali Koç görüştü...
F.Bahçeli eski yıldız kulüp bulamıyor!
Radamel Falcao'yu satacaklar!
Beşiktaş açıkladı! 2 yıldız sezonu kapattı...
Rus ekipte 9 kişide koronavirüs çıktı!
Cüneyt Çakır'a Avrupa'da dev görev!
Alvaro Montero'ya Beşiktaş'ı sordular!
Trabzonspor’un CAS’taki duruşması sona erdi
Juventus galibiyete hasret!
Galatasaray'da ayrılık! Duyurdular
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı!
Trabzonspor CAS'ta umutlu
Okuyucu Yorumları 0 yorum