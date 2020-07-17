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Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 17.07.2020 10:10 | Son Güncelleme

Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Thievy Bifouma'yı renklerine bağladı. Transfer, yapılan açıklamayla resmiyete kavuştu.

Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu

Çin ekiplerinden Shenzhen, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Thievy Bifouma'yı renklerine bağladığını duyurdu. Kongolu futbolcu, yeni kulübüne imzayı atarak formasını giydi.

Shenzhen'den yapılan açıklamada Thievy Bifouma artık kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MALATYA DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Yeni Malatyaspor Kulübü, Thievy Bifouma'nın Çin ekibi Shenzhen'e transferi ile ilgi Çin kulübüyle el sıkıştığını daha önce duyurmuştu.

10 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Süper Lig'de bu sezon 10 gole direkt katkı sağlayan Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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