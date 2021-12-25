Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı siyahlı ekip, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda taktik çalışıldı.

Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan takım, bugün özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



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