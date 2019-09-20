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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 20.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

Btc Turk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmana Gökhan Töre ve Bifouma katılmadı. İki futbolcunun da Galatasaray maçında oynayamayacakları belirtildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi kısa bir toplantı gerçekleştirerek futbolcularına yönelik bir motivasyon konuşması yaptı. Yalçın, Ankaragücü mücadelesinin geride kaldığını, Galatasaray’ın her zaman önemli ve dikkat edilmesi gereken bir rakip olduğunu söyledi.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik çift kale maçla idmanı tamamladı.

Malatya temsilcisinde sakatlığından dolayı Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyen orta saha oyuncusu Fofana’nın, Galatasaray karşılaşmasında tek devre görev yapabilecek durumda olduğu öğrenildi.
B.T. Yeni Malatyaspor, Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı ter antrenmanıyla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

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