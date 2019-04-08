Yeni Mercedes-Benz B-Serisi Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Mercedes-Benz’in kompakt MPV sınıfındaki başarılı modeli B-Serisi, üçüncü nesliyle, 235.500 TL’den başlayan fiyatlarla yollara çıkıyor. Daha dinamik ve sportif görünen tasarımıyla yeni B-Serisi, 0.24 Cd’lik rüzgâr sürtünme katsayına ulaşarak son derece aerodinamik bir yapı sergiliyor. Optimize edilen detaylar sayesinde rüzgâr sesi azaltılan yeni B-Serisi, çok daha sessiz ve dingin bir sürüş keyfi sunuyor. Öğrenme yeteneğine sahip bir yapay zekâ üzerine kurulan bilgi ve eğlence sistemi MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi, sezgisel kullanıcı ara yüzü, üst düzey grafikler, “Hey Mercedes” sesli komut sistemi, standart olarak sunulan dokunmatik ekran ile yenilikçi bir deneyime öncülük ediyor. S-Serisi’nden özellikler de barındıran yeni B-Serisi, en güncel sürüş yardım sistemleri ile sınıfının en yüksek aktif güvenlik seviyesini sunuyor. Daha geniş iç mekân, yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlar ile yeni Mercedes-Benz B-Serisi sınıfının standartlarını tamamen yeni bir boyuta taşıyor.

KOMPAKT SINIFTA KENDİNDEN EMİN, SPORTİF GÖRÜNÜM Mercedes-Benz B-Serisi, markayı kompakt MPV sınıfında iki nesildir temsil ediyor. Yeni B-Serisi, kendini kanıtlamış fonksiyonellik ve konfor özelliklerine dinamik tasarım ögelerini ekleyerek, uzun yolculukları yüksek sürüş keyfi ile kısaltan “Sport Tourer” kavramını sunuyor. Akıcı bir şekilde A sütunu ile birleşen dinamik tasarımlı ön bölüm kadar, kaslı omuz çizgisi de B-Serisi’nin sportif karakterini destekliyor. Yeni B-Serisi’nde standart olarak LED gündüz farlarına sahip LED teknolojili ön farlar sunuluyor. İsteğe bağlı olarak sunulan ve yol şartlarına göre aydınlatma gücünü otomatik olarak ayarlayan MULTIBEAM LED ön farlar, sportif görünümü daha da güçlendiriyor. İki parçalı arka aydınlatma grubu, arka tamponun alt kısmını dolduran siyah difüzör görünümlü eklenti ve krom kaplamalı süslemeyle birlikte daha geniş ve olgun bir görünümü beraberinde getiriyor. Büyük tavan spoyleri ve arka camın yan tarafındaki parlak siyah spoyler sportif görünümü desteklerken aerodinamiğe de katkı sağlıyor.

26 mm’lik artış ile 4.419 mm’lik uzunluğa ulaşan B-Serisi, kısa ön ve arka uzantılara sahip gövdesinde selefinden 30 mm daha uzun olan 2.729 mm’lik dingil mesafesi sunarak daha geniş bir iç mekân sunuyor. İyileştirilen oturma geometrisi ve alçalan omuz çizgisi sayesinde alan hissi artarken A-Serisi’ne kıyasla 90 mm daha yüksekte oturan sürücü, çevreye hakim bir sürüşün keyfini çıkarabiliyor. GÜVENLİK VE KONFOR TEKNOLOJİLERİNDE STANDARTLARI BELİRLİYOR



A-Serisi’nden sonra B-Serisi de yeni bilgi ve eğlence sistemi MBUX Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ile yollara çıkıyor. Kişiselleştirilebilen MBUX, kendini kullanıcıya uyarlıyor, böylece otomobil ile sürücü ve yolcular arasında duyusal bir bağ kuruyor. Standart olarak sunulan dokunmatik ekran ve donanım seviyesine bağlı olarak sunulan yüksek çözünürlüklü tamamen dijital 10,25 inç gösterge paneli ve “Hey Mercedes” komutu ile etkinleşen ve günlük konuşma dilini anlayan akıllı sesli komut sistemi gibi özellikler yolculukları keyfe dönüştürüyor.

Bünyesinde S-Serisi’nden transfer edilen bazı özellikler de barındıran B-Serisi, en güncel sürüş yardım sistemleri ile sınıfının en yüksek aktif güvenlik seviyesini sunuyor. Gelişmiş radar ve kamera sistemleri sürüş yönünü 500 metreye kadar tararken, B-Serisi ilk defa kısmen otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Yeni B-Serisi’nde standart olarak sunulan Aktif Fren Yardımcısı, yavaş ilerleyen, durmak üzere olan ve duran araçlar dışında yoldan karşıya geçen yaya veya bisikletlilerle olası çarpışmanın şiddetini azaltıyor veya tamamen önlüyor. İKİ FARKLI DONANIM PAKETİ Yeni B-Serisi’nin kaliteli malzemelerle donatılan şık tasarımlı iç mekanı, yapısal olarak kardeşi A-Serisi ile ortaklık gösteriyor. A-Serisi’nde olduğu gibi B-Serisi’nde de yeni nesil ön konsol; iki adet 7 inçlik ekran, bir adet 7 inçlik ve bir adet 10,25 inçlik ekran ve son olarak iki adet 10,25 inçlik ekran olmak üzere üç farklı seçenek ile sunuluyor. Türkiye pazarına Style ve Progressive donanım paketleriyle sunulan yeni Mercedes-Benz B-Serisi’nde orta konsol dokunmatik yüzeyli bir kumanda paneline ev sahipliği yapıyor. Bu sınıfta tek olan 64 renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması ruh hali de dahil olmak üzere iç mekanı kişiselleştirmeye yardımcı oluyor.

Bugüne kadar daha üst sınıf araçlarda kullanıma sunulan havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu koltuklar yeni B-Serisi’nde isteğe bağlı donanım olarak sunuluyor. Yeni ENERGIZING konfor sistemi vücudu destekleme noktasında ortopedik bir çözüm sunuyor. Düzenlik olarak oturma minderi ve koltuk sırtlığının açısını ayarlayan sistem, vücudu destekleyerek ortopedik açıdan mümkün olan en iyi oturma pozisyonunu oluşturuyor. Genişliği artan otomobil 1.456 mm (+33 mm) ön koltuk dirsek mesafesiyle orta sınıf boyutlarına ulaşıyor. Ayarlanabilir koltuklar sayesinde kabin içi kullanım amacına göre şekillendirilebiliyor. Arka koltuk sırtlığı standart olarak 40:20:40 oranında üç parça halinde katlanabiliyor. Ayarlanabilir bagaj zemini sayesinde koltukların katlanmasıyla birlikte bagaj hacmi 1.540 litreye kadar çıkıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan EASY-PACK, elektrikli açılan ve kapanan bagaj kapağı donanımı sayesinde bagaj kapağı tek bir düğme dokunuşu ile otomatik olarak açılıyor veya kapanıyor. Yine isteğe bağlı olarak sunulan HANDS-FREE ACCESS, eller serbest bagaj açma fonksiyonu sayesinde, bagaj kapağını açmak için bagaja dokunmadan sadece bir ayak hareketi yapmak yeterli oluyor.