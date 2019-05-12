Yeni Mercedes-Benz CLA Türkiye'de! İşte Mercedes-Benz CLA 2019 satış fiyatı ve özellikleri

Kompakt sınıftaki ilk 4 kapılı coupé olan Mercedes-Benz CLA, dünya çapında 750.000’i aşkın satışın ardından ikinci nesliyle yollara çıkmaya başladı. Türkiye’de mayıs ayı itibarıyla bir benzinli (CLA 200) ve bir de dizel (CLA 180 d) olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile müşterileriyle buluşmaya başlayan yeni Mercedes-Benz CLA, markanın en son teknolojik özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Yeni Mercedes-Benz CLA’nın fiyatı 301.500 TL’den başlıyor. Yeni Mercedes-Benz CLA sadece tasarımıyla sınıfının en heyecan uyandıran modeli olmakla kalmıyor, aynı zamanda sınıfının en zeki otomobili olarak da öne çıkıyor. Mercedes-Benz, A-Serisi’nin satışa sunulmasından bu yana MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi teknolojisi ile otomobilin kullanımı ve onunla iletişim kurma konusunda devrim yaratıyor. CLA İLE MERCEDES-BENZ MÜŞTERİ ORTALAMASI GENÇLEŞTİ CLA ile ilk defa bir Mercedes-Benz sahibi olanların sayısı oldukça fazla iken kompakt sınıfın ilk 4 kapılı coupé’si sayesinde Mercedes-Benz’in müşteri yaş ortalaması da gençleşti. Yollara çıktığı 2013’ten günümüze 750.000 adedi aşkın CLA satışı gerçekleştirerek önemli bir atılım yapan Mercedes-Benz, en fazla Çin, Amerika ve Almanya’da CLA sattı. CLA sayesinde ilk defa Mercedes-Benz sahibi olanlar ilerleyen dönemlerde markaya sadık kalarak farklı modellere yöneldiler. 2018’de, daha önce CLA kullanan Avrupalı müşterilerin üçte ikisi, tekrar Mercedes-Benz otomobil tercih etti. CLA’nın en genç müşterileri Çin’de yaşarken, 2018 yılında bu müşterilerin yaş ortalaması 34 idi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor? En ucuz benzinli otomobiller İşte dizel otomobil fiyatlarında son durum!

DUYGULARI HAREKETE GEÇİREN BENZERSİZ TASARIM Mercedes-Benz’in tasarım felsefesi duygusal sadelik ile yeni standartlar CLA ile belirleniyor. Gergin bir yayı andıran omuz çizgisi, bunu tamamlayan tavan çizgisi ve çerçevesiz camlar yeni CLA’ya tamamen özgün, sportif ve şık bir karakter kazandırıyor. Ön tasarımını, karakteristik ve öne doğru sivrilen burun tasarımı, uzun ve alçaltılmış motor kaputu ve motor kaputunun üzerini süsleyen güç bombeleri vurguluyor. İnce tasarımlı farlar ve yeni dik açılı radyatör ızgarası, merkezi yıldız logosu ve krom kaplamalı elmas görünümünde tasarımı ile sportif ve dinamik bir ön görünüm sunuyor. İki parçalı geniş arka aydınlatma grubu ve bir coupé özelliği olarak tampona entegre edilmiş plakalık CLA’nın arkadan bakıldığında daha geniş görünmesini sağlıyor. İyice arkada konumlandırılan yaşam alanı ve GT tarzında güçlü çıkıntılarıyla geniş arka kısım, şıklık ile sportiflik arasında çok başarılı bir denge kuruyor. Çizgileri azaltılmış yan hatlar, ilginç bir ışık ve gölge oyunu ortaya koyuyor. Yan gövdede keskin bir omuz çizgisi kullanılmıyor. Ön tekerlekten başlayarak arkaya doğru uzanan iç bükey yapı kaslı ve güçlü bir görünüm sunuyor. Gövdenin dışına taşan ve şişkin çamurluk ağızları tarafından çevrelenen tekerlekler iz genişliğini arttırırken aynı zamanda CLA’nın dinamizmini vurguluyor.

İÇ MEKANDA İLERİ TEKNOLOLJİ Direksiyon kumandaları, kapı kolu kumanda paneli, orta konsol ve de koltuk kumandaları ile kabin içindeki tüm kumanda elemanlarında “ileri teknoloji” ve “avangart” temaları hayata geçirildi. Yeni A-Serisi’nde olduğu gibi iç mekândaki benzersiz mimaride yenilikçi ve modern konsol tasarımı öne çıkıyor. Tamamen dijital olan gösterge panelinin üzerinde ilave bir çıtaya gerek duyulmayan mimaride sol kapıdan sağ kapıya kanat şeklinde kesintisiz ve akıcı bir hat uzanıyor. Zekice uygulanan tasarım sayesinde söz konusu mimaride geniş ekran tamamen özgür ve havada asılı gibi duruyor. Ambiyans aydınlatması bu etkiyi daha da arttırırken türbin motoru görünümlü havalandırma çıkışları iç mekândaki modern ve sportif ambiyansı destekliyor. DİNAMİK VE KONFORLU Yeni CLA, tasarımını yansıtan sürüş dinamikleriyle dikkat çekiyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında önde 63 mm ve arkada 55 mm arttırılmış iz genişliği, alçaltılan ağırlık merkezi ve köşelere konumlandırılan tekerlekler, Mercedes-Benz’in yeni kompakt modeline son derece sportif sürüş özellikleri kazandırıyor. Bütün bunları sessiz çalışan tam bağımsız arka aks, standart olarak sunulan konforlu, hıza duyarlı direksiyon sistemi ve sıvı dolgulu ön mafsallar da dahil son derece gelişmiş bir yürüyen aksam tamamlıyor. Daha geniş çaplı stabilizatör yana yatma eğilimlerini azaltıyor. İsteğe bağlı olarak sürücüye konfor ile konfordan ödün vermeden sportif bir yapı sunan, sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi devreye giriyor. Lastik ebatları 225/45 R 18 ile başlıyor ve 225/40 R 19’a kadar uzanıyor.

MBUX İÇ MEKAN YARDIMCISI İLE KEYİFLİ YOLCULUK MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi’ne yeni eklenen MBUX İç Mekân Yardımcısı sayesinde kabin içindeki sezgisel hareketler algılanabiliyor. Yenilikçi teknolojileri sayesinde MBUX, çeşitli konfor ve MBUX fonksiyonlarının kullanımını kolaylaştırıyor. Bunların en yenisi olan MBUX İç Mekân Yardımcısı, kumanda panellerine dokunmanıza gerek kalmadan işlemleri gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Sistem, gün ışığında olduğu kadar tamamen karanlık ortamda da çalışıyor. Sistem ayrıca kullanıcının elini dokunmatik medya ekranı veya orta konsoldaki dokunmatik kumanda paneli üzerine yaklaştırdığında ekran içeriğini otomatik olarak uyarlıyor. O anki güncel menüye bağlı olarak her bir öğe tek tek devreye sokuluyor. Sistem bunun dışında sürücü ve ön yolcuyu birbirinden bağımsız olarak tanımlıyor ve örneğin masaj özelliğinin hangi koltukta etkinleştirilmesi gerektiğini biliyor. ENERGIZING PAKETİYLE SÜRÜŞ RAHATLIĞI ENERGIZING Paketi araç içindeki konfor sistemlerini birbirine bağlıyor. ENERGIZING Paketi daha çok klima, koltuk (ısıtma, soğutma, masaj) veya aydınlatma ile müzik sistemine müdahale ederek ruh haline veya gereksinimine uygun olan en özel içeriği sunuyor. Akıllı bir algoritmaya dayanan ENERGIZING ve ENERGIZING Plus Paketleri, duruma ve bireye uygun olarak programlardan birini öneriyor.

AKILLI SÜRÜŞ İLE S-SERİSİ'NDEN ALINAN FONKSİYONLAR Yeni CLA, S-Serisi’nden aktarılan, en güncel sürüş yardım sistemleriyle yollara çıkıyor ve sınıfının en yüksek aktif güvenlik seviyesini sunuyor. Yeni CLA ilk kez belirli durumlarda yarı otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Bunun için gerekli olan teknolojiyle donatılan Yeni CLA, trafik ortamını detaylı bir şekilde takip edebiliyor. Yeni CLA, gelişmiş kamera ve radar sistemleri sayesinde sürüş istikametini 500 metreye kadar gözlemleyebiliyor. Böylece isteğe bağlı olarak sunulan Sürüş Yardım Paketi’nin bir parçası olarak DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı, sürücüyü virajlar, kavşaklar veya otoyol katılım noktaları olmak üzere farklı sürüş koşullarında hızı otomatik olarak ayarlayarak sürücüyü destekleyebiliyor. Bunun dışında Aktif Acil Durum Fren Yardımcısı ve sezgisel olarak kendini hissettiren Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı gibi donanımlar da sunuluyor. Yeni CLA’da standart olarak Aktif Fren Yardımcısı sunuluyor. Sistem, sürüş koşullarına bağlı olarak yavaş ilerleyen, durmak üzere olan ve duran araçların yanı sıra yoldan karşıya geçen yayaları ve bisikletlilere çarpma etkisini azaltma veya tamamen engelleme noktasında sürücüyü destekliyor.