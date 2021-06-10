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'Yeni Mesut Özil' Erkan Eyibil resmen Antalyaspor'da

10.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Erkan Eyibil'i renklerine bağladı. Geleceğin Mesut Özil’i olarak gösterilen genç oyuncu, teknik direktör Ersun Yanal'ın listesindeydi.19 yaşındaki futbolcu, 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Erkan Eyibil, "Antalyaspor için her şeyimi vereceğim. Başka takımların transfer teklifleriyle ilgilenmedim. Ersun Yanal beni çok istedi. Kendimi buraya ait hissettim" dedi.

'Yeni Mesut Özil' Erkan Eyibil resmen Antalyaspor'da

Antalyaspor, ümit milli futbolcu Erkan Eyibil'i transfer etti. Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, 19 yaşındaki futbolcu, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral, gelecek vadeden bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

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Erkan Eyibil'in Ümit Milli Takımı'nda da forma giydiğini hatırlatan Güral, "Ersun Yanal'ın çok istediği bir transferdi. Antalyaspor forması ve performansıyla A Milli Takım'a da göndeririz. Takımımızın ekonomik şartları çerçevesinde en iyi işleri yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Asbaşkan Fesih Tamince de Erkan Eyibil'in Antalyaspor'u daha iyi yerlere taşıyacağını kaydetti.

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Geçen sezon Hollanda 2. Lig ekiplerinden Go Ahead Eagles takımında kiralık olarak forma giyen Erkan Eyibil ise Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu bildirdi.

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Akdeniz ekibinin genç oyunculara değer verdiğine dikkati çeken Erkan, "Antalyaspor için her şeyimi vereceğim. Başka takımların transfer teklifleriyle ilgilenmedim. Ersun Yanal beni çok istedi. Kendimi buraya ait hissettim. Gökdeniz ve Bünyamin iyi arkadaşım. Onlardan da takımın genç oyunculara ne kadar değer verdiğini öğrendim. Antalyaspor'a transferim kolay olmadı" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA


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Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal Süper Lig Antalyaspor
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