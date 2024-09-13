Yeni metres mi geldi? Kızılcık Şerbeti'nde Apo'nun yeni sevgilisiyle ilgili kafa karıştıran iddia!

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonun ilk bölümüyle yakında seyirciyle buluşacak. Heyecanla beklenen yeni sezonda diziye dahil olan yeni karakterler tüm dengeleri değiştirdi. Alev, Rüzgar, Umut ve Çimen'in kadroda yer almadığı Kızılcık Şerbeti'ne Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik dahil oldu.

Seküler ve muhafazakar aile çatışmasını izlediğimiz dizi, geçtiğimiz sezonda karmaşık ilişkiler ağına dönmüştü. Yeni karakterlerin de girmesiyle birlikte bu ilişkilerin iyice karışacağı tahmin edildi.

Öne çıkan yeni karakterlerden biri de Şebnem Bozoklu'nun hayat verdiği Meryem karakteri oldu. Alev'in ölümünün ardından Meryem, Kıvılcım'ın kuzeni olarak evdeki yerini aldı.

YENİ SEVGİLİSİ Mİ OLACAK?

Sosyal medyada bu karakterle ilgili şaşırtan teoriler üretildi. Birçok kullanıcı Meryem'in Apo'nun yeni metresi olacağını belirtti. Bazı kullanıcılar ise Meryem'in Ömer'le birlikte olacağını, Kıvılcım'la kuzeninin çatışmasını izleyeceğimizi söyledi.