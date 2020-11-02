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Yeni moda artık bu: Filmleri genişletiyorlar!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Hulu, Baz Luhrmann imzalı Austrlia’nın mini diziye dönüşmesi için yönetmenle görüşme halinde. Yakın kaynaklara göre anlaşmış bile olabilirler.

Yeni moda artık bu: Filmleri genişletiyorlar!

Sevilen filmlerin genişletilerek mini diziye dönüşmesi son ayların en popüler olaylarından biri haline geldi. Bu akım Zack Snyder'in "Justice League"i ile başladı. Filmlerin genişletilmiş versiyonlarının mini diziye döndürülmesi için Hulu, Baz Luhrmann'ın 2008 yapım Australia’sını gözüne kestirdi. Dijital yayın platformu Hulu, yeni versiyonu bir mini dizi olarak yayınlamak için görüşmelerini sürdürüyor ve anlaşmaya çok yakın.

New York Times yazarı Kyle Buchanan, cumartesi günü haberi tweetledi ve “Baz Luhrmann'ın 2008 filmi Australia'yı 2021'de Hulu için bir mini dizi olarak yeniden düzenlediğini duydum. Bunu zaten biliyor muyduk?" sözlerini paylaştı.

YENİ AKIM FİLMLERİN MİNİ DİZİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Bir yönetmen kurgusu alan filmler ya da genişletilmiş bir sürümü piyasaya sürmek yeni bir olay değil. "Star Wars" özel sürümlerinden, en az bir kez gösterilen "Blade Runner"ın yedi farklı versiyonuna kadar, bir filmin uzun bir süre sonra yeni görüntülerle yeniden piyasaya sürülmesi normal ama filmlerin mini diziye dönüştürülüp, platformlarda yer alması yeni bir atılım.

Geçen yıl, Quentin Tarantino, "The Hateful Eight" adlı filmini Netflix için 25 dakikalık yeni sahneler de dahil olmak üzere dört bölümlük bir mini diziye çevirdi. Zack Snyder’in “Justice League” kurgusunun HBO Max'te dört bölümlük bir mini diziye bölüneceğini biliyoruz. Birçok yönetmen ve şirket, sonsuz gecikmelere ve iptallere neden olan mevcut salgınla birlikte, mini dizi ya da genişletilmiş sürümler olarak filmleri yeniden kurgulamaya karar verebilir.

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