Yeni model çıktı ama fiyatlar düşmedi! Eski iPhone'lara zam geldi

Yeni nesil katlanabilir modellerin tanıtılmasıyla birlikte eski iPhone modellerinin de fiyatları yükseldi.

Teknoloji devi Apple'ın en son düzenlediği lansmanın ardından akıllı telefon pazarında dengeler tamamen değişti. Sektörde yıllardır süregelen geleneksel bir kural olan 'yeni model çıkınca eski modelin fiyatı düşer' anlayışı, bu yıl yerini eşi benzeri görülmemiş zamlara bıraktı. Şirket, yeni nesil cihazlarını piyasaya sürerken aynı zamanda mevcut satışta olan iPhone 16 ve diğer uygun fiyatlı 'e' serisi alternatifleri de dahil olmak üzere birçok modelin etiket fiyatını yukarı yönlü güncelledi.

Sadece Apple değil, Google ve Samsung gibi sektörün diğer büyük oyuncuları da bu zam furyasına katıldı. Akıllı telefon dünyasındaki yeni dönemin iki temel ortak noktası göze çarpıyor: Katlanabilir ekran teknolojisine geçiş ve artan maliyetler doğrultusunda yükselen fiyatlar. Küresel pazardaki enflasyonist baskılar, tedarik zincirindeki maliyet artışları ve gelişmiş yapay zeka entegrasyonları, akıllı telefon fiyatlarının dünya genelinde rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

Özellikle uluslararası pazarlarda zam oranları çok daha sert hissediliyor. Bazı ülkelerde fiyat artışlarının yüzde 20'yi aştığı belirtilirken, tüketiciler eski nesil modellere ulaşmakta dahi zorlanıyor. Şirketlerin ürün gamını yeniden yapılandırmasıyla birlikte bazı popüler Pro modellerinin üretimine son verilirken, 'e' takılı bütçe dostu serilerin de zam dalgasından nasibini alması teknoloji meraklıları arasında büyük yankı uyandırdı.

Sonuç olarak, akıllı telefon sektöründe ucuz model dönemi resmen kapanıyor. Hem yeni nesil katlanabilir cihazların yüksek üretim maliyetleri hem de küresel ekonomik etkenler, tüketicilerin yeni bir telefon satın alırken çok daha yüksek bütçeler ayırmasını zorunlu kılıyor. Önümüzdeki dönemde fiyat artışlarının devam edip etmeyeceği ise pazarın vereceği tepkiye bağlı olacak.