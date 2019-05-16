Yeni Mortal Kombat filmi geliyor

Dövüş oyunu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Mortal Kombat’ın beyaz perde serüveni 1995 yılında başlamıştı. Oldukça ilgi çekici bir senaryoyla sinemaya aktarılan yapım, seyircilerin ilgisini çekmeyi de başarmıştı.

İlk film ile gelen başarı ikinci filmin de önünü açtı. Yapımcı ekip çok fazla beklemeden 1997 yılında 2. Mortal Kombat filmiyle bir kez daha izleyicinin karşısına çıktı.

İkinci film de gişe anlamında ilk filmin izinden gitmeyi başardı. Fakat tıkanan senaryo geresi serinin devamı getirilmedi.

Uzun yıllardan beri Mortal Kombat için yeni bir film çekileceğine dair kuvvetli söylentiler mevcut. Nitekim bu söylentiler sonunda netlik kazanmış gibi görünüyor.

Ortaya çıkan son detaylara göre yeni Mortal Kombat filmi şu anda prodüksiyon öncesi aşamada bulunuyor. Yani filmin çekirdek kadrosu oluşturulmuş vaziyette.

Filmin senaryosu Greg Russo’ya emanet edilirken, baş yapımcı tarafında ise James Wan yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Simon McQuoid’in oturacağı söylenirken çekimlerin Güney Avustralya’da gerçekleşeceği belirtiliyor.