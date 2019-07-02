Yeni Mynet Paketlerini hemen keşfedin!

Paket detaylarından özetle bahsedecek olursak;
Mini Paket, 100MB e-postalarınızı ve dosyalarınızı saklayabileceğiniz, her ay milyonlarca puan, Süper veya Platinum Paket ve VIP ya da Mega Oda kazanabileceğiniz Oyun Şans Kutusu’nun dahil olduğu bir pakettir.
Mynet Pro paketini alanlar, sponsorlu içerikler dışında reklamların yer almadığı Mynet kullanıcısı olmanın ayrıcalığını yaşıyor. Mynet Pro, 10GB'a kadar e-posta ve dosya saklama alanı ve reklamsız olmasının yanı sıra başka ayrıcalıkları da beraberinde getiriyor. Pro'nun sağladığı ayrıcalıklar eğitim, alışveriş kampanyaları ve Mynet oyun alanında karşımıza çıkıyor.
Reklamsız deneyim
Paketlerimizi satın alarak yararlanabileceğiniz bu özellik ile servislerimizi doğal reklamlar ve sponsorlu içerikler harici reklamların yer almadığı Mynet.com’u kesintisiz bir şekilde reklamlar ile bölünmeden kullanabilirsiniz.
Saklama alanı:
10GB depolama alanıyla e-postalarınızı ve dosyalarınızı saklayabilme imkanı bulabilirsiniz.
Oyun şans kutusu:
Milyonlarca Puan, Paketler ve Odaların bulunduğu, Mynet Oyun’da Oyun Süper Paketi, Platinum Paket, VIP Oda kazanma fırsatı, Mega Oda kazanma fırsatının olduğu, aylık 4,99 TL değerinde olup Mini ya da Pro paket satın aldığınızda ise ücret ödemeden, hediye olarak yararlanabileceğiniz servistir. Bu kutu ile karşınıza çıkan imkanlar şöyle; her kutuda kesin kazanma fırsatı, satın alınan ürün miktarı kadar limitsiz kutu açma fırsatı, büyük ödülü (1 yıllık VIP Oda Paketi) kazanma fırsatı, en az 2500, en fazla 1.000.000 Puan kazanma fırsatı, süper Paket kazanma fırsatı, platinum Paket kazanma fırsatı, VIP Oda kazanma fırsatı ve Mega Oda kazanma fırsatı yakalarsınız.
Oyun Süper paketi:
Yıllık Pro paket satın aldığınızda ise ücret ödemeden, hediye olarak yararlanabilirsiniz. Oyun süper paketi ile karşınıza çıkan imkanları şu şekilde sıralayabiliriz; 2 kat fazla puan kazanma, yıldızlı rumuz seçme, mavi renkte rumuz, kendi fotoğrafını yükleme, lobi ve oyun içi sohbet, lobi listelemelerinde ayrıcalıklı görünüm, masa görünümünde avatarındaki "kral tacı" ile görünüm, dolu oyun odalarına giriş, arkadaş listesi oluşturma, özel ıstaka seçimi ile oyunlarda ıstaka rengi belirleme gibi fırsatları yakalarsınız.
Vidobu paketi:
Yeteneklerinizi geliştirmek istediğiniz konuda sıfırdan başlayarak ileri düzeye kadar video anlatımlarıyla uzmanlardan eğitim alabileceğiniz yaklaşık 12.000 videonun bulunduğu platformdur. Kişisel gelişim, mesleki gelişim, fotoğrafçılık, video düzenleme, grafik tasarımı vb. gibi alanlarda binlerce video izleyebilirsiniz. 3 aylık değeri 120 TL olan Vidobu eğitim paketini Mynet Pro yıllık paket ile 3 ay ücretsiz kullanabilirsiniz. Mini Paket’te de boş yok, 1 ay Vidobu Paketi’nden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
02 Ağustos 2019 tarihine kadar Yıllık Pro Paket’i 2 AY HEDİYELİ olarak vergiler dahil 179,99 TL yerine sadece 149,99 TL’ye satın alabilirsiniz. Yepyeni aylık Mini Paket’e ise tüm vergiler dahil aylık 6,99 TL’ye sahip olabilirsiniz. Ayrıcalıklı olma fırsatını kaçırmayın!
Mini ve Pro Paket kıyaslaması yaptığımız zaman Pro Paket almanın daha ayrıcalıklı olduğunu söyleyebiliriz!
Mynet.com web sitemizden veya mobil uygulamalar üzerinden üyelik kaydınızı oluşturup veya var olan üyeliğiniz ile giriş yaparak Mini ve Pro Paketleri’nden dilediğinizi seçerek eposta hesabınızı oluşturabilirsiniz. Webden yapacağınız satın almalarda kredi kartınız ile aylık ya da yıllık paket ücretlerini ödeyebilir, EFT/Havale ile de yıllık paket satın alabilirsiniz.
Mynet üyelik hizmeti, Mynet e-mail servisinden bağımsız olan ücretsiz bir hizmet. Mini veya Pro Paket satın aldığınız durumda e-postanızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Dondurulan hesabınızı satın alma yapmak suretiyle aktive edip kullanmaya devam edebilirsiniz.
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