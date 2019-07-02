Yeni Mynet Paketlerini hemen keşfedin!

Paket detaylarından özetle bahsedecek olursak;

Mini Paket, 100MB e-postalarınızı ve dosyalarınızı saklayabileceğiniz, her ay milyonlarca puan, Süper veya Platinum Paket ve VIP ya da Mega Oda kazanabileceğiniz Oyun Şans Kutusu’nun dahil olduğu bir pakettir.

Mynet Pro paketini alanlar, sponsorlu içerikler dışında reklamların yer almadığı Mynet kullanıcısı olmanın ayrıcalığını yaşıyor. Mynet Pro, 10GB'a kadar e-posta ve dosya saklama alanı ve reklamsız olmasının yanı sıra başka ayrıcalıkları da beraberinde getiriyor. Pro'nun sağladığı ayrıcalıklar eğitim, alışveriş kampanyaları ve Mynet oyun alanında karşımıza çıkıyor.

Mynet Pro'lu olanların asla kaçırmak istemeyeceği ayrıcalıklar!

Reklamsız deneyim

Paketlerimizi satın alarak yararlanabileceğiniz bu özellik ile servislerimizi doğal reklamlar ve sponsorlu içerikler harici reklamların yer almadığı Mynet.com’u kesintisiz bir şekilde reklamlar ile bölünmeden kullanabilirsiniz.

Saklama alanı:

10GB depolama alanıyla e-postalarınızı ve dosyalarınızı saklayabilme imkanı bulabilirsiniz.

Oyun şans kutusu:

Milyonlarca Puan, Paketler ve Odaların bulunduğu, Mynet Oyun’da Oyun Süper Paketi, Platinum Paket, VIP Oda kazanma fırsatı, Mega Oda kazanma fırsatının olduğu, aylık 4,99 TL değerinde olup Mini ya da Pro paket satın aldığınızda ise ücret ödemeden, hediye olarak yararlanabileceğiniz servistir. Bu kutu ile karşınıza çıkan imkanlar şöyle; her kutuda kesin kazanma fırsatı, satın alınan ürün miktarı kadar limitsiz kutu açma fırsatı, büyük ödülü (1 yıllık VIP Oda Paketi) kazanma fırsatı, en az 2500, en fazla 1.000.000 Puan kazanma fırsatı, süper Paket kazanma fırsatı, platinum Paket kazanma fırsatı, VIP Oda kazanma fırsatı ve Mega Oda kazanma fırsatı yakalarsınız.